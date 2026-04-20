車線が「数センチ沈んだ」道路がついに開通！

福島県の県中建設事務所は2026（令和8）年4月16日、舗装面に段差が生じたため通行止めにしていた、県道吉間田滝根線の広瀬工区「小戸神橋」の拡幅部について、対策工事が完了したことから、4月24日（金）10時に規制を解除すると発表しました。

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吉間田滝根線の広瀬工区（延長9.2km）は、東北道と磐越道を東西に結ぶ「あぶくま高原道路」に連続する県道バイパスとして、2024（令和6）年4月に開通しました。

あぶくま高原道路は東北道の矢吹IC（福島県矢吹町）から東へ向かい、磐越道の小野IC（同・小野町）につながる、延長約36kmの自動車専用道路（一部有料）。広瀬工区は、ここからさらに東へ走るルートとなっており、そのまま県道小野富岡線に接続し、常磐道の常磐富岡IC（同・富岡町）方面へ連絡しています。磐越道経由だと迂回になる東北道と常磐道を連絡するルートのひとつです。

一方、小野ICでは平田・矢吹方面へ向かうランプと、あぶくま高原道路の本線が合流する小戸神橋の拡幅部分で、舗装面に段差が発生。この部分は既存橋の隣に、新しく橋を架設した部分。県中建築事務所は原因について、橋の上部工が完成した後、橋脚などの下部工が1〜5cmほど沈下したためと説明しています。

小戸神橋の拡幅部はこれに伴い、広瀬工区の開通後も通行止めが継続していました。2025（令和7）年1月から、橋台の再構築などを伴う対策工事が進められ、このほど工事が完了したとのこと。2026年4月24日10時より、小野ICから平田・矢吹方面への通行が可能となります。