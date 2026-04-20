25年の時を経て、要潤が再びまとう！映画『仮面ライダーアギト』新作への覚悟とファンへの想い

2026年4⽉29⽇(水・祝)より『仮面ライダーアギト』の新作映画『アギト―超能力戦争―』が公開される。



本作は、仮面ライダー生誕55周年を記念し、平成以降の仮面ライダー作品の中で最高平均視聴率を記録した2001年の特撮テレビドラマ『仮面ライダーアギト』を映画化した超能力アクションムービー。





多くの人々が超能力に目覚め混沌とした世界を舞台に、特殊な力を持たない警察官・氷川誠を中心に繰り広げられる壮絶な闘いを描くといった物語だ。今回は、本作で主演を務めた要潤にインタビュー。『仮面ライダーアギト』へのアツい思いを語ってもらった。

――久しぶりに『仮面ライダーアギト』の企画が始動すると聞いた時の感想からお願いします

「25年前、テレビシリーズでやっていた作品なんですけど、我々の方から逆オファーしたんです。スタッフの皆さんに"何かやりませんか？"って。そこから駆け足で企画が動き出して、さすがだなと思うクオリティで脚本も上がってきて、撮影も終わって......」

『仮面ライダーアギト』企画始動について語る要潤

――そうだったんですね！定期的にキャストの皆さんとは会っていたのでしょうか？

「そうですね。定期的に集まって交流会みたいなものをやりながら改めて"何かやりませんか？"という話は出ていました。映画となるとやりたいという気持ちだけでできることではないので、ずっと時期を見計らっていました。そうしたら、いろいろなタイミングがバッチリあって、今回無事に完成したんです」

――それは皆さん嬉しかったでしょうね

「みんなですごく喜びました。一応主役は僕ということになってはいますが、オリジナルのメンバーがいないと、完成しないものですので『アギト』25周年、仮面ライダー55周年という節目が重なったタイミングで、この企画が動いたのは、本当にありがたいなと思っています」

「氷川誠」の再演について語る要潤

――25年前に演じた役を再び演じるのって、どんな感覚でしたか？

「同じ役者が同じ題材で同じキャラクターをやるということは、世界的にもあまり例を見ないものだと思います。でも、自分たちの中ではつい3年前ぐらいの感覚というか、あまり25年が経ったという感じがしなくて。日頃から、当時の話をしてきたこともあって、記憶は鮮明だったんですよね。だから、周りから言われて"あ、25年も前なの？"と思ったという感覚なので、緊張するとか、氷川になるためになにか特別な努力をしたとかもないんですよ」

――スイッチを入れなくても、氷川になれたんですね

「はい。あのメンバーが集まると、自然にスイッチが入って、お芝居が始まって......という感じでした」

『アギト―超能力戦争―』氷川誠役・要潤

――ファンの方からの反響も、すでに大きいですね

「本当に仮面ライダーのファンの皆さんから『アギト』が愛されていて良かったなと思いますし、相思相愛だなと思いました。僕が演じた氷川誠という役が、いつも僕のすぐ隣にいてくれたこともあって、ファンの皆様の氷川誠に対する想いもすごく感じました。いろいろな方向から、いろいろな想いでキャラクターについて語っていただけるのは、本当にありがたいことだなと思います」

――要さんにとってはデビュー作でもある本作。25年前の自分に声をかけるとしたら？

「当時は食らいつくのに必死で毎日現場にいたんですが、その気持ちは間違っていなかったよと伝えたいですね。その結果、25年後、こんなに素敵なご褒美が来たよ、と。俳優1年目にして、仮面ライダーという大きな看板を背負う毎日は、正直楽しいことばかりじゃありませんでしたし、苦しいことも半分以上ありました。 挫折しそうになった時もありました。それでも周りのメンバーとスタッフの皆さんに支えてもらって、1年間やりきれた。 恵まれたことにどんどん仕事が続いていったのは、この大切な時間のおかげだったなと思います。諦めるなよ、と伝えたいです」

『アギト―超能力戦争―』要潤

文＝於ありさ 撮影＝MISUMI

ヘアメイク＝佐々木麻里子 スタイリスト＝今井聖子(Canna)

衣装協力＝ウジョー

映画『アギト―超能力戦争―』公式サイト

公開情報

映画『アギト―超能力戦争―』【PG12】

公開日：2026年4月29日(水・祝)

原作：石ノ森章太郎

出演：要 潤

ゆうちゃみ 藤田瞳子 山崎 潤 柴田明良

秋山莉奈 田辺季正 駒木根隆介 今井悠貴

岩永洋昭 鈴之助 青島 心 金田哲(はんにゃ.)

升 毅 ベッキー 樋口隆則

賀集利樹

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映

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