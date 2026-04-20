長崎・ハウステンボスが、2026年4月24日（金）より「迎撃要塞都市」へと変貌を遂げます。目玉は、日本初※となる8K映像を活用したライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」の誕生です。単なる映像体験に留まらず、パーク全域が「特務機関NERV（ネルフ）佐世保支部」として機能し、地元の「佐世保バーガー」や「レモンステーキ」がエヴァ仕様に進化。2026年のゴールデンウィーク、美しいヨーロッパの街並みが戦場と化す圧倒的な非日常が、観光客を待ち受けます。本記事では、最新ライドの衝撃から、鉄道ファンも見逃せない移動販売車、限定宿泊プランまで、その攻略法を余すところなくお伝えします。（※2025年ハウステンボス調べ）

最新技術が創り出す「桁違い」の没入体験

2026年4月24日(金)に始動する、日本初の8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」の舞台は、美しいヨーロッパの街並みが広がるハウステンボス。その景観の裏側に秘密裏に存在する「特務機関『NERV（ネルフ）』佐世保支部」の臨時職員として、ゲストはバッテリー輸送任務に挑みます。しかし、その最中に突如として使徒が出現し、激闘の渦中へと巻き込まれていくというオリジナルストーリーが展開されます。

スマートフォンの約2万倍（※平均サイズ6.1インチで計算した場合）という超巨大な高精細8K LEDドーム型スクリーンと、フルHDの約19倍もの解像度を誇る8K映像、最新のライドモーションが完全にシンクロ。浮遊感や加速、衝撃までもが全身で再現される仕様となっています。

NERV佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリーも実施

NERV佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリー

「迎撃要塞都市 ハウステンボス」を舞台としたスペシャルスタンプラリーも登場します。ミサトからの特別任務を受けたNERV佐世保支部の臨時職員として、ハウステンボスの街並みを散策しながら特別稟議スタンプを集めます。参加キットにはNERV佐世保支部 臨時職員IDが同封されており、IDを使用しながら「任務体験」ができる仕組みです。任務を達成すると、自身の写真入りNERV職員IDカードが進呈されます。

長崎・佐世保名物とエヴァが融合した究極グルメ

「エヴァンゲリオン」の世界観をモチーフにした特別コラボメニュー イメージ

ご当地メニューを「エヴァ仕様」に徹底アレンジ

「迎撃要塞都市」の臨場感は、食の領域にも徹底して反映されています。

パーク内のレストランでは、佐世保名物を取り入れた完全オリジナルのコラボグルメが登場。エルマーソでは魚介の風味とイカ墨の濃厚な味わいを楽しめる「初号機 暴走パエリア〜味は暴走しません〜」、ロード・レーウではアツアツの鉄板で食べる「使徒、襲来 レモンステーキ＆ハンバーグプレート」、悟空では、長崎名物のちゃんぽんを冷製トマト仕立てにした「冷製トマトちゃんぽんとNERV基地のセット」、タワーシティテラスでは食べ応え抜群の「『あんたバカァ？作り方逆じゃない』NERV基地専用佐世保バーガー」をそれぞれ提供。多彩なラインナップが揃っています。

「エヴァンゲリオン」の世界観をモチーフにした特別コラボメニュー イメージ

【グルメも楽しめる】

「NERV佐世保支部 臨時移動販売車両」で提供されるグルメ

テーマパークのコラボ飯といえば「見た目重視」になりがちですが、本企画は「レモンステーキ」「佐世保バーガー」「ちゃんぽん」といった地元が誇るソウルフードを本気でアレンジしている点が画期的です。エヴァの世界観に浸りつつも、地産地消のクオリティを維持した構成は、旅の目的として訪れる観光客の満足度を確実に引き上げるでしょう。移動販売車両「NERV佐世保支部 臨時移動販売車両」のデザインも秀逸で、ファンにはたまらないフォトスポットになりそうです。

NERV佐世保支部 臨時移動販売車両（イメージ）

迎撃要塞都市での極上ホテルステイとナイトショー

夜まで続く「NERV職員」としての特別な時間

体験は日中だけに留まりません。オフィシャルホテル「ホテルデンハーグ」には、描き下ろしイラストや限定グッズが用意されたコンセプトルーム「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」が誕生します。

「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」客室イメージ

夜は、4月24日(金)〜9月13日(日)まで、劇中のクラシック音楽と花火、光、噴水が融合したエンターテインメントショー「シャワー・オブ・ライツ: HARMONICS WITH EVANGELION」を開催。シンボルタワー「ドムトールン」を背景に、エヴァの世界観と美しく調和した光絶景が夜空を彩ります。

「シャワー・オブ・ライツ」イメージ

【長時間滞在で遊び尽くす】

アトラクション、ラリー、食、そして宿泊と夜のショー。パーク全体を「NERV佐世保支部」として機能させることで、「泊まりがけで世界観に没入する」滞在型エンタメが完成されています。博多〜ハウステンボスといった特急列車でのアクセスを楽しみつつ、丸1日以上かけてエヴァの世界を遊び尽くすのが、今シーズンの正解と言えるでしょう。

【参考】楽天トラベルで春の長崎旅、ハウステンボス直営ホテル最大15%OFF！4/24始動「エヴァ」新アトラクションもお得に体験（※2026年4月掲載） https://tetsudo-ch.com/13026710.html

美しいヨーロッパの街並みに突如現れるエヴァンゲリオンの非日常空間。この春は、特急ハウステンボスに揺られて「迎撃要塞都市」へと赴き、圧倒的な臨場感と極上のコラボグルメを体験してみてはいかがでしょうか。

（画像：ハウステンボス （©カラー））

鉄道チャンネル編集部

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