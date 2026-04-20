亀梨和也1stアルバム『WAVE』リリース＆全国ツアー開催決定

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亀梨和也が、7月8日に1stアルバム『WAVE』をリリースすることが決定した。

■GRe4N BOYZが楽曲提供

1stアルバムとなる今作は、4月15日に配信リリースした自身主演のドラマ『ストーブリーグ』主題歌「Diamond、GRe4N BOYZが楽曲提供した「’O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」を収録。

アルバムタイトルの『WAVE』は、心や感情の“波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの“WAVE”を表現しており、亀梨和也自身が心揺れた楽曲を中心に全新曲・全12曲を収録したオリジナルフルアルバムとなっている。

CDは初回限定盤、通常盤、ファンクラブ盤の全3形態での発売。初回限定盤には、「WAVE」MV、メイキングなどを収録、通常盤にはボーナストラック1曲を追加した全13曲を収録。ファンクラブ盤には、2025年に開催されたファンミーティング『KAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-』を収録する。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

さらに、1stアルバム『WAVE』を引っ提げた全国ツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』が7月16日より全国7都市で開催される。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Diamond」

2026.07.08 ON SALE

ALBUM『WAVE』

■ツアー情報

『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』

07/16（木） 大阪・フェスティバルホール

08/04（火） 愛知・愛知芸術劇場大ホール

08/05（水） 愛知・愛知芸術劇場大ホール

08/12（水） 広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

08/13（木） 広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

08/25（火） 宮城・東京エレクトロンホール宮城（宮城県民ホール）

08/28（金） 北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）

09/08（火） 福岡・福岡サンパレス

09/09（水） 福岡・福岡サンパレス

09/18（金） 東京・東京ガーデンシアター

09/19（土） 東京・東京ガーデンシアター

■関連リンク

亀梨和也 OFFICIAL SITE

https://kazuya-kamenashi.com/