

中国銀行

岡山市の広告代理店「ビザビ」が2027年3月卒業予定の大学院生・大学生・短期大学生・専門学校生を対象に、就職したいと思う岡山県の企業を聞き、ランキングをまとめました。

上位企業には「知名度が高い」「大手企業である」「安定性がある」といった理由で票が集まりました。

総合ランキングで3年連続1位となったのは「中国銀行」。

次いで「トマト銀行」と、官公庁や地方自治体・民間企業などへのITサービスを手掛ける「両備システムズ」が同率で2位となりました。

いずれも「地域に密着している」点が支持を集めています。トマト銀行には「社風が魅力的」、両備システムズには「オフィス環境がいい」などの声が寄せられました。

4位は岡山県を中心にドラッグストアなどを展開する「ザグザグ」です。

「知名度が高い」「女性社員が活躍している」点が評価され、前年の8位から大きくランクアップしました。

【岡山の人気企業ランキング2027 総合】

1位 中国銀行

2位 トマト銀行

2位 両備システムズ

4位 ザグザグ

5位 岡山村田製作所

6位 両備ホールディングス

7位 クラレ

8位 山陽ヤナセ

9位 ベネッセコーポレーション

10位 大黒天物産

調査は2025年5月17日から2026年3月9日まで、アルバイト・就活情報サイトや学生向け情報サイトを利用する学生にアンケートを実施し、回答した363人の内容をまとめたものです。志望順に上位3位までを自己記述式で回答し、1位3ポイント、2位2ポイント、3位1ポイントで集計し、ランキング化しています。（選んだ理由は選択肢より記入）