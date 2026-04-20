大学生らが選んだ「就職したい岡山県の企業」 1位は…？
中国銀行
岡山市の広告代理店「ビザビ」が2027年3月卒業予定の大学院生・大学生・短期大学生・専門学校生を対象に、就職したいと思う岡山県の企業を聞き、ランキングをまとめました。
上位企業には「知名度が高い」「大手企業である」「安定性がある」といった理由で票が集まりました。
総合ランキングで3年連続1位となったのは「中国銀行」。
次いで「トマト銀行」と、官公庁や地方自治体・民間企業などへのITサービスを手掛ける「両備システムズ」が同率で2位となりました。
いずれも「地域に密着している」点が支持を集めています。トマト銀行には「社風が魅力的」、両備システムズには「オフィス環境がいい」などの声が寄せられました。
4位は岡山県を中心にドラッグストアなどを展開する「ザグザグ」です。
「知名度が高い」「女性社員が活躍している」点が評価され、前年の8位から大きくランクアップしました。
【岡山の人気企業ランキング2027 総合】
1位 中国銀行
2位 トマト銀行
2位 両備システムズ
4位 ザグザグ
5位 岡山村田製作所
6位 両備ホールディングス
7位 クラレ
8位 山陽ヤナセ
9位 ベネッセコーポレーション
10位 大黒天物産
調査は2025年5月17日から2026年3月9日まで、アルバイト・就活情報サイトや学生向け情報サイトを利用する学生にアンケートを実施し、回答した363人の内容をまとめたものです。志望順に上位3位までを自己記述式で回答し、1位3ポイント、2位2ポイント、3位1ポイントで集計し、ランキング化しています。（選んだ理由は選択肢より記入）