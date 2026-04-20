彼氏がお金を持ったまま姿を消した。気づけば何も残っていない。「私はいったい、何のために頑張ってきたんだろう…」。


【漫画】「がんばれしおりちゃん」を読む

20代の女性の部屋とは思えない荒れた空間。その中心で仰向けに寝転び、「誰にでもあるよね…もうがんばれないって時」とつぶやく――それが、本作の主人公・甘藤しおりだ。華やかな少女漫画のヒロインとはかけ離れた姿から、物語は静かに始まる。

■すべてを失ったあとに残ったのは“何もない日常”

しおりちゃんはとてもじゃないが、頑張れない…


恋は盲目だった


炊飯器からの直食いはさすがにやめよう…


数日前、しおりの恋人は金を持ったまま姿を消した。交際期間は半年。結婚の約束までしていた相手には借金があり、その返済のために、しおりは昼の仕事に加えて夜のアルバイトまで続けてきた。すべては未来のためだったはずが、気づけば何も残っていない。信じていた時間も努力も、一瞬で崩れ去った。

■「生きてるだけでえらい」そう思わなければ立っていられない

食事をとる、シャワーを浴びる――最低限の行動をこなすだけで精一杯の日々。それでも「めっちゃエラいじゃん、わたし…」と自分をほめることで、かろうじて気持ちを保つ。だが、その裏には「もうこれ以上頑張れない」という本音がある。何のために頑張ってきたのかすらわからなくなるなかで、「ゲームのログみたいに、生きているだけでご褒美がほしい」と願うその言葉は、あまりにも切実だ。

■“黒い感情”を抱えたヒロインを描いた理由

本作を手がけた杏乃(@sakana32929)さんは、「少女漫画はキラキラしたものが多いが、黒い気持ちを抱えたヒロインでもいいのではと思った」と語る。その狙いは読者にしっかり届き、「しおりちゃんの気持ちがわかる」「感情がリアル」といった共感の声が寄せられた。「受け入れてもらえたことがうれしい」と語る言葉からは、作品に込めた思いの深さがうかがえる。

■“がんばれない”ところから始まる物語の行方

タイトルの「がんばれしおりちゃん」には、単純な応援以上の意味がある。「頑張れない状態からどう進むのか、自分も手探りだった。“どうにかなれ”という願いを込めた」と杏乃さんは明かす。立ち上がる力すら残っていない場所から、どうやって前へ進むのか――その過程こそが、この物語の核心だ。

ドン底に沈んだしおりの運命がどこへ向かうのか。その一歩を、見届けてほしい。

取材協力：杏乃(@sakana32929)

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