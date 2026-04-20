彼氏が金を持ち逃げ!?「もうがんばれない…」ドン底ヒロインのリアルな本音に「気持ちがわかる」と共感の声続出【作者に聞く】
【漫画】「がんばれしおりちゃん」を読む
20代の女性の部屋とは思えない荒れた空間。その中心で仰向けに寝転び、「誰にでもあるよね…もうがんばれないって時」とつぶやく――それが、本作の主人公・甘藤しおりだ。華やかな少女漫画のヒロインとはかけ離れた姿から、物語は静かに始まる。
■すべてを失ったあとに残ったのは“何もない日常”
数日前、しおりの恋人は金を持ったまま姿を消した。交際期間は半年。結婚の約束までしていた相手には借金があり、その返済のために、しおりは昼の仕事に加えて夜のアルバイトまで続けてきた。すべては未来のためだったはずが、気づけば何も残っていない。信じていた時間も努力も、一瞬で崩れ去った。
■「生きてるだけでえらい」そう思わなければ立っていられない
食事をとる、シャワーを浴びる――最低限の行動をこなすだけで精一杯の日々。それでも「めっちゃエラいじゃん、わたし…」と自分をほめることで、かろうじて気持ちを保つ。だが、その裏には「もうこれ以上頑張れない」という本音がある。何のために頑張ってきたのかすらわからなくなるなかで、「ゲームのログみたいに、生きているだけでご褒美がほしい」と願うその言葉は、あまりにも切実だ。
■“黒い感情”を抱えたヒロインを描いた理由
本作を手がけた杏乃(@sakana32929)さんは、「少女漫画はキラキラしたものが多いが、黒い気持ちを抱えたヒロインでもいいのではと思った」と語る。その狙いは読者にしっかり届き、「しおりちゃんの気持ちがわかる」「感情がリアル」といった共感の声が寄せられた。「受け入れてもらえたことがうれしい」と語る言葉からは、作品に込めた思いの深さがうかがえる。
■“がんばれない”ところから始まる物語の行方
タイトルの「がんばれしおりちゃん」には、単純な応援以上の意味がある。「頑張れない状態からどう進むのか、自分も手探りだった。“どうにかなれ”という願いを込めた」と杏乃さんは明かす。立ち上がる力すら残っていない場所から、どうやって前へ進むのか――その過程こそが、この物語の核心だ。
ドン底に沈んだしおりの運命がどこへ向かうのか。その一歩を、見届けてほしい。
取材協力：杏乃(@sakana32929)
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