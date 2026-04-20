ゆるいやり取りの先に待っていたのは真剣勝負。人気グラドルの決断が視聴者を沸かせた。

【映像】人気グラドルの可愛すぎる「頑張ります！」

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第2回が4月18日に配信。勝負どころで飛び出した西野夢菜の愛らしいリアクションと、思わず笑ってしまうやり取りが視聴者の注目を集めた。

ここまで26％のチップを獲得し、3位と健闘している今大会初参戦の西野。この場面では、まずまよんぬがスペードとハートの「QQ」で参戦し、3000点へと上乗せした。西野はスペードとハートの「88」でコール。羽田千夏もクラブとハートの「A6」でコールし、3人でフロップを迎えた。フロップはダイヤの「6」、ダイヤの「7」、スペードの「J」。

「Q」のワンペアを持つまよんぬが5000点をベットすると、西野はコール。羽田はここでフォールドした。ターンでクラブの「6」が落ちると、まよんぬは一気にオールインを宣言。西野は笑みを浮かべながら「はあ…」とため息をこぼす。すみれが「強いか聞いてみたら？」と西野に水を向けると、西野はそのまま「強いですか？」とまよんぬへ質問。これにまよんぬが「強いよ！すごく強い！強いと信じてる！」と返すと、実況のテツヤは「店舗のデイリートーナメントのような会話が繰り返されている！」と大笑いした。

それでも西野は迷いながらも前へ出た。「頑張ります♪コール！」と勝負を決断。可愛らしい声に、視聴者からは「夢菜さん絡んでるな〜」「がんばります！w」「女子会やな〜」と反響が続々。まよんぬの手を見た西野は「うわっ！強い！」と驚きの声を上げ、まよんぬも「頑張んないで！何も起こらないでください！」と懇願した。

運命のリバーはハートの「3」。西野は悔しさをにじませつつも、まよんぬへ「ナイスです！」と笑顔で一言。テツヤ氏は「また聞きたいですね、『頑張ります』コール」と語り、解説のAmuも「良かったですね」とコメント。勝負の厳しさが詰まった場面でありながら、最後まで“ゆるふわ”でキュートな西野の人柄がにじんだ一幕となった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）