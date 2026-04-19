4度の離婚を経験し、8人の子供を育てるビッグマミィこと美奈子（43）が、大家族ならではの過酷すぎる「反抗期エピソード」を明かし、スタジオを震撼させた。

【映像】「上5人は全員家出」おばあちゃんになった美奈子（43）の家族写真

4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演した美奈子は、子供たちの反抗期について問われると、「上5人は全員家出しました」と衝撃の事実を告白。子供が家を飛び出す瞬間を目撃した際には、自分も自転車に飛び乗り、「頭の中ではF-1のテーマ曲を流しながら、チャリで必死に追いかけ回した」と、当時の壮絶な追走劇を振り返った。

さらに、子供たちの行動範囲は成長とともに広がり、時には県外まで家出されることもあったという。美奈子は「『iPhoneを探せ』を使って居場所を見つけて、県外まで追いかけにいきました」と、文明の利器を駆使した執念の追跡術を披露。スタジオのMC陣が絶句する中、「反抗期はいつか終わる」「『は？』かと言われたら、『ん？（なんて言った？）』という顔で威圧して乗り切る」という「美奈子STYLE」を力説した。

自身もストレスが限界に達したときは、数時間だけ「小江戸（川越）」をぶらぶらと歩く「自分自身の家出」でリフレッシュし、「ただいまー」と何事もなかったかのように帰宅するという美奈子。百戦錬磨の母が見せた、タフすぎる子育ての流儀に、スタジオの近藤千尋らからは「私、美奈子さんタイプかも！」と共感の声が上がっていた。