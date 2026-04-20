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工学博士のパクくんが自身のYouTubeチャンネルで「日本人は気づいていない、外国人が困る“定番フレーズ”7選」と題した動画を公開した。日本で生活する中で「1000回ぐらい言われる」という定番の質問やフレーズを紹介し、それらに対する在日外国人のリアルな本音と、円滑なコミュニケーションのヒントを語った。



動画でパクくんは、頻繁に受ける「日本語お上手ですね」という称賛について言及。来日当初は「携帯ショップで初めて通じた」時のように純粋に嬉しかったが、回数を重ねると「脳内で自動翻訳されてくる」ようになると明かす。本当に日本語が堪能な場合は「日本人かと思いました」と言われることが最高の褒め言葉であるとし、現状はまだそのレベルに到達していないと謙遜した。



また、「なんで韓国から来たの？」という質問に対しては、人生の選択という重いテーマを軽い会話で説明する難しさを吐露。「野球が好きで」と回答をパターン化して乗り切っている現状をユーモラスに解説した。



さらに「ソウルでおすすめの店」を尋ねられることについては、日本の地方出身者が東京の観光地を聞かれる状況に例え、「地元民だからといって人気店を知っているわけではない」という盲点を指摘した。



一方でパクくんは、これらの質問が繰り返されることに対し、最終的には感謝の意を示している。毎回同じ質問をされることに疲れる過去もあったとしつつも、それは日本人が異国の文化や人間に興味を持ち、「心の壁をそっとノックしてくれる優しい叩き方」なのだと定義した。



パクくんは、自身の拙い日本語を「うまいですね」と励ましてくれる周囲の温かさに触れ、異国で生きる面白さを伝えていきたいと語って動画を締めくくった。