甲子園での阪神戦に敗れて開幕から同カード6戦全敗

■阪神 7ー5 中日（19日・甲子園）

中日は19日、敵地での阪神戦に敗れ、開幕から同カードは悔しい6戦全敗となった。さらに、週末の試合では開幕からまさかの8連敗を喫するなど、負の連鎖が止まらない異常事態。休日のたびに敗戦を見せられるチーム状況に対し、ファンからは「仕事行くのが毎回つらい」などと悲痛な叫びが上がっている。

初回に2死から好機を作り、阿部寿樹内野手の適時打と村松開人内野手の押し出し四球で2点を先取した。しかし、高橋宏斗投手がすぐに3失点。直後に石伊雄太捕手の2ラン、3回に大島洋平外野手の適時打で一時は3点をリードしたが、5回に追いつかれ、6回に2番手の齋藤綱記投手が勝ち越しを許した。7回には根尾昂投手も佐藤輝明内野手に痛烈な一発を浴びて万事休す。

特定のカードと曜日の相性は深刻だ。阪神に対しては今季開幕から一度も勝てておらず、完全に封じられている。さらに週末の成績は壊滅的で、開幕の広島戦から始まり、続くヤクルト戦、今回の阪神戦と週末の試合で白星が一つもない。4週連続で土日全敗という悪夢のような記録を更新している。

せっかくの休日に勝てない泥沼の惨状に、SNS上のファンも絶望感を漂わせている。「全てがチグハグで」「ホントもう無理」「悲壮感すごい」「何したら勝てるのか」「仕事行くのが毎回つらい」「土日に勝ちがないって興行としてアカンやろ」「仕事や学校の子が気の毒」「本当にファンが可哀想」「病みそう…」「土日全敗とかまじかよ笑」と悲痛な嘆きの声が次々と並んだ。（Full-Count編集部）