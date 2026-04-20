▼4着アスクエジンバラ（岩田康）今できる全てをレースにぶつけられました。次に向けて無事にいってほしい。もう少し体は増えてほしいけど、気持ちのいいレースができました。

▼5着フォルテアンジェロ（荻野極）スタートが全てですね。もう少し上手に出してあげられれば良かった。ただ本当に強い競馬をしてくれた。力のあるところは示せたと思います。

▼6着サウンドムーブ（団野）5着に入れば、ダービー優先権が獲れたのですが。前向きに捉えればいいレースができました。1コーナーで主張してもう1列前に行けば…。力は見せてくれました。

▼8着ラージアンサンブル（高杉）両サイドに馬がいる窮屈な形に慣れていないところがありました。力的にはやれそうですし、今後に期待したいです。

▼9着サノノグレーター（田辺）どうしても最初にポジションが取れないので、厳しくなります。直線は反応してくれたけど展開が厳しかった。

▼10着マテンロウゲイル（横山和）ゲートに入る前にG1の雰囲気にのまれていた感じでした。

▼11着バステール（川田）弥生賞から一つ成長して、今日を迎えられました。ただ今日はあれ以上進んで行けなかったので。また次ですね。

▼12着ゾロアストロ（岩田望）中山2000メートルは合わなかった。もう少し広いコースでゆったり乗れる方が持ち味が生かせそうです。

▼14着パントルナイーフ（ルメール）3〜4コーナーの手応えは良かったけど、前の馬が下がってきて、ポジションを下げたのが痛かったです。

▼15着アドマイヤクワッズ（坂井）1、2着馬を見ながら運べましたが、最後は反応できませんでした。

▼16着アクロフェイズ（西村淳）関係者に努力していただいて、凄く具合は良かったです。ただ時計が速すぎました。先々は走ってきそうです。

▼17着ロードフィレール（武豊）1〜2コーナーで掛かって、悪いリズムのレースになってしまった。

▼18着アルトラムス（横山武）背中のいい馬でチャンスがあると思っていました。外を回る競馬で少し厳しかったけど、3コーナーから手応えがなかったです。