サッカー日本代表の久保建英（24）が所属するスペイン1部レアル・ソシエダが、4月19日、日本公式Xを更新。国王杯優勝をお祝いする特別なビジュアルを投稿し、久保にとってはキャリア初となるタイトル獲得に、ネット上が歓喜に沸いている。

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「長い旅の果てに、ついにこの瞬間が訪れた」「ラ・レアルが国王杯優勝！！！」という力強いコメントと共に投稿されたのは、チームカラーである青と白で描かれたメモリアルなイラストだ。優勝トロフィーを掲げるチームメンバーや指揮官の中で、久保は、拳を高く突き上げて、満面の笑みを浮かべている。

【画像】プロ初のタイトルを手にした久保建英（画像はレアル・ソシエダ日本公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「久保建英初タイトルおめでとう！！」「この瞬間を見れて幸せです！」「青と白の景色が最高すぎる」「決勝に間に合ったのも良かった！！」「やったああああ！！！」「スペイン1部でタイトルってよく考えたら凄すぎない？」といった、お祝いのコメントが続々と寄せられている。