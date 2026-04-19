双子座・女性の運勢

「何だかちょっと引っかかる…」が自分の内に起こりやすい今週です。現在の双子座、かなり自分自身の挑戦に対し真摯に向き合えている状況かもしれません。いまは双子座に前向きな刺激を与える人間関係が生まれやすく（必ずしもそばにいない人でもいい）、そこからおおいにエネルギーをもらい、支えられているのでしょう。が、もしここまで根詰めてきたのなら「本当にこれでいいのか」と思うのかも（主に心身の疲労と不安感から）。また「突っ走りすぎている気がするので、少し立ち止まりたい」。これもあり得ます。どちらも自然な反応なので、もしあてはまったらまずゆっくりしてください。自分を責めたりしないように。

双子座・男性の運勢

現在、怒涛の勢いで、主に自分自身のなかの挑戦に向き合っている雰囲気の双子座。周囲には前向きな刺激をくれる仲間や支持者（必ずしもそばにいない人でもOK）がいるようで、大いに力をもらって新しいことを成し遂げていそうです。が、今週はその勢いに少しブレーキがかかるのかも。ブレーキの出所は主に自分の心や体から。「無理してきたから疲れが出た」もありえるし、「一気にことを進めすぎて、不安になってきた」もありえます。だとしてもそれは無理ないこと。まずは休養を多めにし、安定を図りましょう。「いままでやってきたことは間違いだった？」は違います。何となく不安なだけです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ