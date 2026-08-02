CHANTO WEB
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「絶対ぶりっ子」中3で突如始まったいじめ。摂食障害になるまで追い詰められた吉木りさが涙で語る母の「腐っちゃダメ」
中学3年生のとき、突然クラスの女子からいじめに遭い、摂食障害にまでなったと話す歌手・タレントの吉木りさん。最近になってこの話を告白し始め、話…
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「悪用厳禁だぞ」仕事で行き詰まる妻が驚く夫の「人を動かす会話術」
「どうしますか？」「できますか？」。そんな何気ない質問が、実は相手を動きづらくしていることがあります。仕事で相手にお願いをしたり、返事を待っ…
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「お母さんがいない子になる」との言葉に一度は諦めるも、ステージ4乳がんでの妊娠「川の字で寝るのが夢」
「もし子どもが産めても、その子はお母さんがいない子になるよ」。医師が告げた厳しい言葉に当時は大きなショックを受けたという黒岩雅さん。乳がんの…
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27歳で乳がんステージ4宣告。それでも結婚を決意した恋人の言葉「今が病めるときだから」
「今が病めるときだから」。27歳でステージ4の乳がんと診断された黒岩雅さんが、病院に駆けつけた当時の恋人から聞かされたのは、まさかのプロ…
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「うぉお、沈黙が辛い…」会話に悩む妻の全細胞がうなずいた夫の「予想外の助言」
初対面の相手との待ち時間や商談前の沈黙に、「何か話さなきゃ」と焦ってしまった経験はありませんか。頑張って話題を振ったものの、かえって気まずい…
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「俺の辞書に大変という2文字はない」慌てふためく繁忙期に夫がつぶやく言葉が「尊い」
繁忙期や新しい仕事が重なると、「大変」という言葉がつい口をついてしまうもの。しかし、漫画家・B.B軍曹さんの夫である髭さんの辞書には「大変」と…
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「娘なんて産むんじゃなかった」認知症の母の日記で目撃した罵詈雑言 秋川リサ（74）それでも介護7年、母を看取って
「孫たちへ。あなたたちのお母さんがどんなにひどい人かを伝えたい」。そう書かれた日記を、認知症だった母親の介護生活で見つけたと話す、ビー…
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「親子の縁を切りたいと何度も」秋川リサ（74） 世間から「毒親」と言われた母親の在宅介護を2年続けて出した「結論」
「親子だからわかり合えるとか、そんなことはない」と言いきるのは、ビーズ作家・女優の秋川リサさんです。秋川さんが57歳の頃、幼少期から長く…
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「私、頭悪いからは逃げじゃない？」仕事で咄嗟に言葉が出ないと落ち込む妻を救った夫の「名言」
「頭の回転が遅い」「考えがまとまらない」と、自分に自信を失ってしまったことはありませんか。周囲と比べて落ち込み、「自分は能力が低いのかもしれ…
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「シニアがペットを飼うのはいけないこと？」愛犬を見送ったばかりの松原のぶえ かけがえのない存在と「飼う側の責任」
たかがペットとはいえないほど、一緒に暮らす人にとっては家族も同然の存在。ペットが亡くなれば悲しみや寂しさも溢れます。新たに迎え入れようと考え…
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「いつも評価れない」仕事で損する人がやりがちな間違った「成果の伝え方」
「こんなに頑張っているのに、なぜか評価されない…」と感じたことはありませんか。一生懸命取り組んでいても、その努力や成果が思うように伝わらず、…
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多額の借金は「報道で知った」自宅も差し押さえられた紅白歌手・松原のぶえ「離婚後の今も返済に追われる日々」
『NHK紅白歌合戦』に7回出場するなど、華やかな舞台に立つ演歌歌手の松原のぶえさん。しかし、いまも元夫が残した多額の借金を返していく日々です。い…
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「僕の腎臓あげるよ」松原のぶえを救った弟の決断「生きる意味が変わった」移植から17年、きょうだいの関係性
腎臓はひとつあれば生きていけるとはいえ、家族といえども片方を無条件で差し出されたら、どういう感情がうごめくのでしょうか。紅白歌手の松原のぶえ…
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重篤だった紅白歌手・松原のぶえ「声が出ず、顔色もおかしかった」最初の異変。自覚症状のない「腎臓の病」の怖さ語る
「咳くらい」と侮っていたことで腎機能を低下させ、気づけば腎臓の2%しか働かない体になっていた松原のぶえさん。診察を受けた大学病院では「あと1日…
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牡羊座の週間占い「一筋縄ではいかない状況が続く。一歩ずつ進む感覚で」
牡羊座・女性の運勢 「すべては自分の考え方次第ではないか」ということに気づき始めるとき。いままでは「自分はやる気があるけれど、この問題は難し…
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牡牛座の週間占い「落ち着く術を見つけ始める。しんどいなら自分の充電を」
牡牛座・女性の運勢 日常のなかに落ち着く術を見つけ始めるとき。ここ最近の牡牛座の日常は、仕事方面、対人関係なども含め、なかなか穏やかにはなり…
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双子座の週間占い「複雑な状況のなかで、新たな出会いが支えになる」
双子座・女性の運勢 身近な状況のなかで起こる出来事や新たな出会いが、双子座にとって、より支えとなって働きだす時期。引き続き強い挑戦モー…
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蟹座の週間占い「社会面で抱える難しさに、新たな可能性を見出し始める」
蟹座・女性の運勢 社会面で抱える難しさに、何か新たな可能性を見出し始めるタイミングかも。それはある意味、蟹座の潜在能力を引き出す面はあるもの…
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獅子座の週間占い「困難に立ち向かう意欲が湧いてくる。最優先事項を見極めて」
獅子座・女性の運勢 改めて、自分のなかに抱える困難に立ち向かう意欲が湧いてきそうなとき。周囲には、獅子座に変化をうながす状況や人が豊富な反面…
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乙女座の週間占い「日常や自分に対するおおらかな気持ちが高まりそう」
乙女座・女性の運勢 日常や自分自身に対するおおらかな気持ち、余裕が次第に高まってきそうなとき。具体的なきっかけもあるかもしれませんが、どちら…