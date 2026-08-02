CHANTO WEB

重篤だった紅白歌手・松原のぶえ「声が出ず、顔色もおかしかった」最初の異変。自覚症状のない「腎臓の病」の怖さ語る

「咳くらい」と侮っていたことで腎機能を低下させ、気づけば腎臓の2%しか働かない体になっていた松原のぶえさん。診察を受けた大学病院では「あと1日…