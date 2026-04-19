ニセコのリゾート物件はまだまだ安い？ 世界の高級スキーリゾートと比べれば「3分の1」の価格に海外富裕層が群がる現実

パウダースノーの聖地として知られる北海道・ニセコは、いまや「投資対象」としても世界の注目を集めている。海外富裕層を惹きつけるのは、安心して滞在できる環境と、不動産市場における高い流動性だ。それでも世界ランキングではまだまだ割安とされるニセコの真価とは何か。

【画像】世界スキーリゾート地プライム住宅希望価格ランキング

新刊『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』より一部抜粋・再構成してお届けする。

消費ではなく、投資が牽引する経済社会へ

なぜニセコは海外富裕層を中心としたインバウンドを惹きつけるのか。



蝦夷富士と称される美しい羊蹄山や、パウダースノーに象徴されるスキーエリアが高く評価されているのは言うまでもない。加えて、彼ら彼女らが普段から使い慣れた外資系ラグジュアリーブランドホテルやホテルコンドミニアムが多くある。



英語が通じる、食事に困らないなど、海外富裕層向けの環境が整備され、ストレスなくゆっくりと滞在するのに適している場所であることが第一に挙げられる。不慣れな海外旅行先でマクドナルドやスターバックスを見かけるとどこか安心するように、世界的に知られたブランドホテルは富裕層にとって心理的安全性が高い。



更に、ニセコが海外富裕層を惹きつけている要因はもう一つある。それはニセコが、世界的に見ても「高級リゾート不動産市場」としての魅力が抜群なことだ。

魅力ということは、不動産価格が割安であり、この先の成長性も見込め、問題なく売買できる流動性があるということだ。ニセコの中核を成す倶知安町のひらふ地区や花園地区のプレミアム物件においては特に、新規だけでなく中古物件の人気も高い状況が続く。



こうした物件が、世界的なオークションハウスであるサザビーズやクリスティーズなど海外富裕層が好んで利用する海外不動産売買サイトに、米国・アスペンやフランス・クールシュベルなど世界的な高級スキーリゾートや、ハワイやカリフォルニア、コートダジュール、ドバイなど世界的なブランド都市・地域の富裕層向け高額不動産物件と並んで掲載されたり、特集が組まれたりして紹介されている。



無論、日本の不動産では、東京都心の高級タワーマンション、京都や軽井沢の高級別荘なども掲載されているが、ニセコの掲載物件数は、東京に匹敵するほど多い。それだけ流通量が豊富で、注目度が高く、売れ筋なのだ。



ニセコは、スキーリゾートとして滞在や観光の観点だけでなく、投資や資産運用の対象としても、つまり家賃収入などインカムゲインや、値上がり益であるキャピタルゲインが見込めるという点でも、海外富裕層にとって魅力的だと言える。



そして、キャピタルゲインを確定させるためには、株式市場や債券市場と同じように、いつでも売買できる信頼性・透明性が確保されたセカンダリー市場（流通市場）の存在が不可欠になるが、前述したように既に海外富裕層向けのグローバルな不動産売買プラットフォームにおいて、ニセコは「日本銘柄」では数少ないレギュラーメンバーだ。

それでもニセコは世界20位圏外

ニセコは、今や世界的な高級スキーリゾートだ。パウダースノーを求めて「外国人による外国人のための楽園」が形勢されてきた。



しかしそれでも、フランスのヴァル・ディゼールやクールシュベル、スイスのグシュタードやサン・モリッツ、米国コロラド州のアスペンやベイルなどの世界の高級スキーリゾートと比較すると、ニセコの不動産はまだリーズナブルな価格帯といえる。このため、ニセコは依然として「割安」な場所として海外投資家・富裕層の需要が集まることになる。富良野や白馬であれば尚更だ。



英国サヴィルズの「The Ski Report-Winter 2025-26」によれば、１㎡当たりのホテルコンドミニアムや別荘などプライム住宅希望価格（約１億３５００万円以上）は、米国アスペンがトップで２０８９万円／坪、フランスのヴァル＝ディゼールが１９３４万円／坪、スイスのグシュタードが１８２７万円／坪と続く。その他、サン・モリッツが４位、クールシュベル１８５０が５位、ベイルが13位となっている。

ニセコは28位で７０２万円／坪だ。ニセコは日本では断トツながら、世界のスキーリゾートでは20位圏外であり、トップのアスペンの三分の一程度の価格に過ぎないのである。なお、富良野は44位で３８１万円／坪、白馬を含め他の日本勢は全て圏外だ（※１ユーロ１８０円、１坪３・３０６㎡で計算）。実際にランキングで比較すると、その差は歴然だ。



文／高橋克英

『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社）

高橋克英

2026/4/9

1,210円（税込）

240ページ

ISBN： 978-4065435502

日本随一のスキーリゾート地としてその地を確固たるものにする北海道・ニセコ。日本全国のリゾートでは「第二のニセコ」を目指し、各地で開発競争を行っているーー。なぜ国内外の富裕層はリゾートを求め、投資や消費を繰り返すのか。その背景には、金融政策やAI時代の幕開けによる「世界的なカネ余り」と「退屈なひまな社会」の到来がある。

本書では白馬、石垣島など話題のリゾートの現況や世界的ブランド「ルイ・ヴィトン」が日本に進出する理由などを事例に、「富裕層はどういう性格をしているのか」「富裕層はどういう場所・モノ・コトにお金を落とすのか」を読み解いていく。ロングセラー『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか 「地方創生」「観光立国」の無残な結末』の著者・高橋克英氏が、富裕層との実際のやりとりやリゾートでのヒアリングをベースに分析した一冊。



目次

はじめに 「富裕層の性格」を理解することの大切さ

第1章 依然としてニセコが国内ナンバーワンリゾートに

第2章 世界的な「カネ余り」と「退屈でひまな時代」の到来

第3章 ニセコの発展でわかった「世界的リゾート」になる条件

第4章 進む「東京一極集中」と地方の選別

第5章 「ルイ・ヴィトン」が先導する勝ち組・負け組都市

第6章 富裕層を虜にする「ブランデッド・レジデンス」錬金術

第7章 なぜ富裕層は「外資系高級ブランドホテル」をベンチマークにするのか

第8章「NOT A HOTEL」が富裕層を惹きつけるカラクリ

第9章 実は富裕層とタワマンは相性が悪い

第10章 海外富裕層に「おもてなし」は不要

終章 富裕層から学ぶ「投資の鉄則」