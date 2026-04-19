本田紗来、入学式コーデを披露 ブラックスーツにビッグリボンが「可愛すぎる」大学名も公表
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が19日にInstagramを更新。大学生となった彼女が入学式コーデを披露すると、ファンから「可愛すぎる」「素敵」といった反響が寄せられた。
【別カット】本田紗来の入学式コーデ 横顔も美しい（全3枚）
9日に更新したインスタグラムの中で明治大学への入学を公表していた本田。19日の投稿では入学式のオフショットを公開。写真には大きなリボンをあしらったブラックスーツ姿で微笑む様子が収められている。
投稿の中で本田は大学について「あたたかく素敵なお友達や先輩方に出会うことができ、充実しています」と報告し「1日1日大切に、頑張りますっ」とコメント。加えて、同様に新生活を迎えているファンに向けても「皆様も無理せず自分自身の気持ちを大切にしてあげてくださいね」とつづっている。
彼女の入学式コーデに、ファンからは「可愛すぎる」「めちゃめちゃ美人さん」「素敵です」などの声が集まっている。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」Instagram（@sara_honda0404）
【別カット】本田紗来の入学式コーデ 横顔も美しい（全3枚）
9日に更新したインスタグラムの中で明治大学への入学を公表していた本田。19日の投稿では入学式のオフショットを公開。写真には大きなリボンをあしらったブラックスーツ姿で微笑む様子が収められている。
彼女の入学式コーデに、ファンからは「可愛すぎる」「めちゃめちゃ美人さん」「素敵です」などの声が集まっている。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」Instagram（@sara_honda0404）