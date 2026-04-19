チャリ・ロトと広島市は、「アーバンサイクルスポーツパーク広島」を4月18日にグランドオープンした。

広島競輪場再整備事業の一環。アーバンサイクルスポーツパークと公園エリアのウエストパーク、スタンド棟とホテル棟を備えるメインパークで構成している。

3月29日に先行してオープンしたアーバンサイクルスポーツパークは、アーバンスポーツ世界大会を手がけるARK LEAGUEが設計と運営を監修し、ビーエムエックスフラットランドの内野洋平選手やスケートボードの白井空良選手らが企画段階から参画した。スケートボードとBMX共用の初級者ゾーンと上級者ゾーン、BMXフラットランド専用ゾーン、キックバイクとおもしろ自転車のゾーン、3×3バスケットボールコートを配置した。

各ゾーンの路面にはモルタル施工を採用し、転倒時のけがのリスク低減と安定した走行環境を整えた。キックバイク・おもしろ自転車ゾーンでは、かえるサイクルやカニ走りサイクルなど一般道では利用できない自転車を用意している。パーク管理棟では利用受付やヘルメットなどレンタル品の貸し出しを行うほか、スターバックス・コーヒーが出店している。

ウエストパークは芝生広場、イベント広場、多目的室やキッズスペースを備えた屋内休憩所、こども遊具などを設置した。メインパークのバンクには大型映像装置と照明設備を新設し、ナイターやミッドナイト競輪の開催に対応するとともに、スタンド棟2階と連続する空中歩廊を設けて観戦動線を整えた。スタンド棟は帆を模した屋根とウジナスカイデッキを特徴とし、屋内観覧エリアや屋外一般席、大型モニターを備えてバンク全体を見渡せるようにした。

ホテル棟の「せとうちサイクルステイズ広島宇品」は、自転車で瀬戸内エリアを巡る滞在を想定した全123室の宿泊施設。全室に自転車を持ち込める。カフェレストランとショップ、サウナや大浴場、ランドリー、トレーニングルーム、バイクメンテナンスエリアなどを併設する。競輪開催時は選手宿舎と選手管理機能を担い、それ以外の期間は一般客の宿泊を受け入れる。

場所は広島市南区の広島競輪場内。アーバンサイクルスポーツパークの営業時間は午前10時から午後8時まで、ナイトタイムは午後5時から8時まで。料金は、1日利用が一般1,500円、学生1,100円、ナイトタイム利用が一般1,200円、学生800円。回数券あり。会員登録が必要となり、1年ごとの更新で500円が別途必要。未就学児とキックバイク・おもしろ自転車ゾーンの利用は無料。