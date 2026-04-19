元日向坂46松田好花、美デコルテのぞくシースルー衣装姿公開「ビジュ最強」「大人っぽくて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】元日向坂46の松田好花が4月16日、自身のInstagramを更新。シースルーの衣装姿を公開した。
【写真】26歳元坂道アイドル「スタイル抜群」シースルーワンピで魅力全開
同日放送の読売テレビ・日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」（毎週木曜よる8時54分〜）への出演を報告した松田は、「小さい頃から観ていたケンミンショーの収録、他県の魅力を知れた上に美味しくて楽しくて幸せでした！」とコメント。番組のセットをバックに白いキャミソールワンピースの上に美しいデコルテや肩のラインの透けた黒い花柄のシースルーワンピースを重ねた衣装姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「ビジュ最強」「衣装すごく似合ってる」「スタイル抜群」「大人っぽくて素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆松田好花、シースルー衣装ショット公開
同日放送の読売テレビ・日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」（毎週木曜よる8時54分〜）への出演を報告した松田は、「小さい頃から観ていたケンミンショーの収録、他県の魅力を知れた上に美味しくて楽しくて幸せでした！」とコメント。番組のセットをバックに白いキャミソールワンピースの上に美しいデコルテや肩のラインの透けた黒い花柄のシースルーワンピースを重ねた衣装姿を公開した。
◆松田好花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ビジュ最強」「衣装すごく似合ってる」「スタイル抜群」「大人っぽくて素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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