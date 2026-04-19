開催：2026.4.19

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 7 - 3 [レンジャーズ]

MLBの試合が19日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとレンジャーズが対戦した。

マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。

1回裏、3番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 1-0 TEX

4回裏、7番 ドミニク・カンゾーン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 3-0 TEX

6回表、6番 ジョシュア・ヤング 3球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 SEA 3-1 TEX

6回裏、6番 ルーカス・レイリー 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 4-1 TEX

8回裏、8番 コール・ヤング 3球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 6-1 TEX、9番 レオナルド・リバス 10球目を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 SEA 7-1 TEX

9回表、7番 エバン・カーター 3球目を打ってセカンドへの犠牲フライでレンジャーズ得点 SEA 7-2 TEX、8番 エセケル・デュラン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 SEA 7-3 TEX

試合は7対3でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで2勝3敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、2勝2敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 11:34:18 更新