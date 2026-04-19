「愛犬家」の印象が強い女性芸能人ランキング！ 2位「杉本彩」、15票差の1位は？
All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「愛犬家の印象が強い女性芸能人」ランキングを紹介します。
【7位までのランキング結果を見る】
2位に入ったのは、杉本彩さんです。
1968年生まれの杉本さんは、現在は俳優や作家、実業家など幅広い分野で活躍。著書には『ペットと向き合う』（廣済堂出版）、『それでも命を買いますか？ 〜ペットビジネスの闇を支えるのは誰だ〜』（ワニブックス）などがあり､ 2014年には一般財団法人動物環境・福祉協会「Eva」を設立しました。自身の愛犬たちも保護犬であり、愛犬たちへ深い愛情を注いでいます。
アンケートでは、「動物の保護活動にも取り組んでおり、犬を大切にしているイメージがある」（20代男性／北海道）、「動物愛護活動家として活躍しているので愛犬家の印象があります」（30代女性／愛知県）、「単なるペット好きではなく、動物愛護活動家としてのイメージが非常に強いです」（40代男性／宮城県）などのコメントが集まりました。
栄えある1位は、森泉さんでした。
1983年生まれの森さんは、モデルやタレントとして活動。プライベートでは多種多様な動物たちに囲まれており、チワワ、シャーペイ、ミックス犬など5匹以上の愛犬と暮らしています。自身のSNSでも愛犬たちと戯れる様子をたびたび投稿するなど、愛犬家としてのアイコン的な存在となっています。
回答者からは、「テレビで犬を飼っているのを見たため」（20代男性／埼玉県）、「犬に限らずいろんな動物と関わっている姿をテレビでよく観るから」（40代女性／岡山県）、「犬を何匹も引き取って一緒に暮らしているイメージが強く、まさに愛犬家そのものだと思うから」（50代女性／長野県）、「何かの番組でたくさんの犬に囲まれていて本当に幸せそうだった」（50代女性／宮城県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【7位までのランキング結果を見る】
2位：杉本彩／66票
2位に入ったのは、杉本彩さんです。
1968年生まれの杉本さんは、現在は俳優や作家、実業家など幅広い分野で活躍。著書には『ペットと向き合う』（廣済堂出版）、『それでも命を買いますか？ 〜ペットビジネスの闇を支えるのは誰だ〜』（ワニブックス）などがあり､ 2014年には一般財団法人動物環境・福祉協会「Eva」を設立しました。自身の愛犬たちも保護犬であり、愛犬たちへ深い愛情を注いでいます。
1位：森泉／81票
栄えある1位は、森泉さんでした。
1983年生まれの森さんは、モデルやタレントとして活動。プライベートでは多種多様な動物たちに囲まれており、チワワ、シャーペイ、ミックス犬など5匹以上の愛犬と暮らしています。自身のSNSでも愛犬たちと戯れる様子をたびたび投稿するなど、愛犬家としてのアイコン的な存在となっています。
回答者からは、「テレビで犬を飼っているのを見たため」（20代男性／埼玉県）、「犬に限らずいろんな動物と関わっている姿をテレビでよく観るから」（40代女性／岡山県）、「犬を何匹も引き取って一緒に暮らしているイメージが強く、まさに愛犬家そのものだと思うから」（50代女性／長野県）、「何かの番組でたくさんの犬に囲まれていて本当に幸せそうだった」（50代女性／宮城県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)