「単純に自分たちのクオリティが低い」AT弾で磐田に痛恨の逆転負け。RB大宮の29歳MFは攻撃面に危機感「そこを上げて行かないと」

「単純に自分たちのクオリティが低い」AT弾で磐田に痛恨の逆転負け。RB大宮の29歳MFは攻撃面に危機感「そこを上げて行かないと」