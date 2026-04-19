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大儲けする社長は〇〇の正しい使い方を知っている！衝撃の真実をお伝えします。

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市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「大儲けする社長は〇〇の正しい使い方を知っている！衝撃の真実をお伝えします。」と題した動画を公開した。動画では、企業経営において「内部留保」を単に蓄積するだけでなく、どのように活用すべきかという核心について解説している。



動画冒頭で市ノ澤氏は、「内部留保は増やすだけではダメ」と断言し、正しい使い方の重要性を強調する。内部留保とは、損益計算書における利益から税金を引いた後に純資産として積み上がっていく「本当の意味で会社に残るお金」である。しかし、多くの中小企業が内部留保を十分に積めていない現状があると指摘する。



その原因の一つとして、決算前に利益が出そうになると、無駄な交際費や利回りの低い保険商品などに資金を投じる「節税対策」に走る経営者が多いことを挙げる。市ノ澤氏は「節税なんて一番無駄」と述べ、課税の繰延べにすぎない投資や無駄遣いをするよりも、税金を払ってでも手元に資金を残すべきだと警鐘を鳴らした。



では、積み上げた内部留保をどう使うべきか。市ノ澤氏は、新規事業や広告宣伝費、研究開発費といった「未来の利益を生む事業投資」に使うのが正しいと解説する。「お金は使って増やすのが正しい使い方」であり、増える投資に資金を回すことで、会社はさらに強固になると語った。



また、自己資本比率の考え方についても言及。比率を上げるために無理な繰上返済を行い、手元の現預金を減らしてしまうのは危険だとし、「比率よりも現預金の残高の方が重要」という独自の視点を提示した。



事業を大きくし、やりたいことを実現するためには、適切に納税して内部留保を積み上げ、それを未来の利益に繋がる事業へ投資するサイクルが不可欠である。本動画は、経営者が陥りがちなお金の使い方の罠を論理的に解き明かし、真の黒字経営を目指すための本質的な知識を提供する内容となっている。