◇NBAプレーオフ1回戦・第1戦 レイカーズーロケッツ（2026年4月18日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAは18日（日本時間19日）、プレーオフ（PO）が開幕。八村塁所属のレイカーズ（西4位）は、1回戦でロケッツ（西5位）と激突する。「ジ・アスレチック」のジョバン・ブハ記者がルカ・ドンチッチの復帰時期について言及した。

レイカーズはレギュラーシーズン最終戦でジャズと対戦。八村が22得点10リバウンドの今季初となるダブルダブルでレギュラーシーズン最終戦を白星で締めて3連勝を飾った。この結果によってレイカーズは、プレーオフ1回戦で西5位のロケッツと激突する。

ドンチッチは、左ハムストリングを肉離れ。重傷度はグレード2で全治3〜6週間の診断を受けて、スペインに滞在しながらリハビリに励んだ。リーブスは左腹斜筋を負傷。重傷度はグレード2で全治4〜6週間と診断を受けている。

この日、ブハ記者はCNN「The Story Is」にゲスト出演。ドンチッチの復帰時期について「第3戦か第4戦あたりで復帰できる可能性はある」としながらも「ハムストリングの怪我は再発しやすいため、慎重な判断が必要になる」と指摘した。そしてリーブスはカンファレンスセミファイナル以降の復帰が予想されるという。