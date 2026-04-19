《NEW》ついに出たーーーッ♡（歓喜）【サーティワン】ホムパが華やぐ「映えケーキ」って？

【サーティワン】のアイスケーキといえば、可愛いキャラクターのデザインと人気フレーバーが楽しめる人気商品の1つ。そんなアイスケーキの中には、本格的なケーキのような上品さと華やかさを特徴とした「映えケーキ」もあるんです。そこで今回は、ホームパーティにもぴったりな新作のアイスケーキを紹介します。

待望の新作はあの大人気フレーバー

これまでのアイスケーキとは異なる、上品さと華やかさが魅力の「31 パティスリー」シリーズ。4月1日には、シリーズ第4弾の新商品「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」が発売されました。今回の新作では、大人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」を使っており、見た目もキュートに仕上がっています。

横から見ても上から見ても華やか

ラブポーションサーティワンのピンクと白のマーブル模様は、どこから見てもとっても華やか。ホームパーティはもちろん、華やかなビジュアルは手土産にも喜ばれそうです。ケーキ生地には、フレーバーに合わせてラズベリーが香るガトーショコラを組み合わせており、見た目だけでなく、アイスケーキのクオリティの高さでも楽しめそう。

大人が楽しみたくなる【サーティワン】の「映えケーキ」。人気フレーバーを華やかに楽しめるアイスケーキは、特別感たっぷりです。ホームパーティの食卓を飾るデザートとして、ちょっとした手土産として、使い勝手の良い商品なのでぜひチェックしてみて。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる