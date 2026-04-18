日本人だけでなく世界でも認められているグルメの1つと言えばラーメン。

日本全国には数えきれないほどのラーメン店があり、もちろん知られざる名店がキラ星のごとく存在している。

例えば、西日本でいえば広島市民を魅了し続ける「陽気」、岡山市民を魅了し続ける「天神そば」、山口県周南市民が愛するスター系ラーメンの「第三スター」や岩国市民に愛され続ける「寿栄広食堂」 などが存在している。

甲信越地方では新潟県長岡市民が足しげく通う「青島食堂」や長野県松本市民が愛するイラン人が作る絶品ラーメン、「ラーメン藤」に、あの田中要次さんも愛すると言う長野県木曽町の「あすなろ」のチャーシューメンなどが挙げられる。

東海地方では、いまや全国区となった名古屋名物の「台湾ラーメン」を初め、一宮市民を魅了しつづける「ベトコンラーメン」に、知られざる岐阜県多治見市の「台南ラーメン」などが挙げられる。

もちろん北の大地・北海道にも、北海道ラーメンランキングで1位を独占し続ける味噌ラーメンのお店「彩未」や、あの北川景子さんを魅了したショウガラーメンの名店「信月」など、数え上げればきりがない。

首都圏でいえば、横浜市民が愛するソウルフード・サンマー麺の名店「玉泉亭」、に平塚市民が愛して止まない独自の平塚タンメン、日本で初めてミシュランの星を獲得したラーメンなど、もはや挙げていくことが困難なほど、さまざまな名店がひしめき合っているのだ。

そんな日本中にある美味しいラーメンの中から、今回は岡山県岡山市にある大衆食堂でありながら絶品ラーメンを味わえるお店をご紹介したい。

お店の名前は「大衆食堂 旭軒」だ。

・昭和初期創業、地元民が愛してやまない奉還町の顔

旭軒の創業は昭和の初め。

昭和初期といえば、戦争へ向かう激動の時代でありながら、庶民の暮らしの中に大衆食堂文化が根付いていった頃だ。そんな時代に産声を上げた旭軒は、戦後の岡山復興期も、高度経済成長期も、令和の今も、変わらず奉還町商店街の一角に立ち続けている。

「大衆食堂である以上、安くてうまくて家族みんなで利用できる店でなくては」という変わらぬ哲学が、この店を何十年にもわたって愛され続ける存在にしてきた。

奉還町商店街で「美味しいお店は？」と尋ねれば、ほとんどの人が旭軒の名を挙げるという。まさに商店街の顔であり、岡山の食文化を語るうえで欠かせない存在だ。



・豚骨を毎日煮出す。旭軒の支那そばが「定食屋の域を超えている」と言われる理由

旭軒のメニューには、寿司、丼、カレー、オムライス、おでん、そして支那そばと、ジャンルを問わぬラインナップが壁一面に並ぶ。



その中でひときわ注目を集めるのが、名物の「支那そば」だ。

豚骨でスープを煮出し、チャーシューも毎日仕込む。豚骨醤油ベースのスープは見た目こそ濃そうなビジュアルだが、実際はあっさりとしていて飲み干せる一杯。もっちりとした麺に自家製チャーシュー、シナチク、ネギがのるシンプルな構成は、いわゆる「岡山ラーメン」の王道スタイルだ。

その美味しさは定食屋の域を超えており、定食屋に来ているにもかかわらずラーメンしか注文しない常連客がいるほどだという。



店内に入ると、これぞ昭和という空気が流れている。新しくはないが、掃除が行き届いていて清潔感がある。カウンターで女将さんが手際よく料理を仕上げる姿は、いつ来ても変わらない。

初めて訪れたのに、不思議と「ただいま」と言いたくなるような、そんな温かさがこの店にはある。

岡山を訪れた際には、ぜひ奉還町商店街を歩き、旭軒の支那そばを一杯すすってほしい。昭和初期から変わらぬその味に、きっと「また来たい」という気持ちが溢れてくるはずだ。

【店舗情報】大衆食堂 旭軒（あさひけん）

住所：岡山県岡山市北区奉還町2-9-9

電話：086-254-3924

営業時間：平日 11:00〜19:00 / 土曜・祝日 11:00〜18:00

定休日：毎週日曜日

アクセス：JR岡山駅西口（運動公園口）より徒歩約5〜7分、奉還町商店街内

The post 【日本麺紀行】岡山が誇る昭和初期創業の老舗大衆食堂で味わう絶品ラーメンとは？ / 岡山県岡山市北区奉還町の「大衆食堂 旭軒」 first appeared on GOTRIP!.