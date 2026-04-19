◇パ・リーグ 楽天9−1ロッテ（2026年4月18日 楽天モバイル）

今季初のお立ち台。楽天・浅村は新装の本拠地に感謝した。「え〜、テラスありがとうございます」――。

5―1の5回1死一塁。開幕から43打席目で待望の1号が生まれた。田中のフォークを捉えた瞬間はうなだれた。「詰まったし、今までの感覚があるので入らんと思った」。左翼フェンスが最大6メートル前へ移設され、誕生したホームランゾーンに着弾。「こういう意味でしょ？だから、よかった」と大勝を呼ぶ2ランに笑った。

3回2死一、二塁では右越えの2点二塁打。代名詞とする右方向へ強い打球もよみがえった。連日の3安打で4打点を挙げて「いい状態になりつつある」と確信。3カード連続の勝ち越しに導き、4年ぶりの貯金4をもたらした。

18年目の35歳。昨年5月に連続試合出場がパ・リーグ1位の「1346」で止まり、今季は19試合で14試合目（先発10）の出場だった。「その（先発で出る）気持ちがなくなったらもう終わり。やれるところまで悔いなくやりたい」と老け込むつもりはない。（花里 雄太）

≪ウレーニャ 来日初勝利≫先発のウレーニャが、6回6安打1失点の好投で来日初勝利。「感覚も良かったですし、勝つためにやっていたので、それを達成できてよかった」と笑顔を見せた。コンビを組んだ今季DeNAからFAで加入した伊藤光は、4回に移籍後初安打となる左前打を放つなど2安打。「やっと一本出て良かった」と胸をなで下ろした。

▼楽天・村林（3回2死満塁から左前へ先制打。2試合連続の決勝打となり）後ろにはヒデさん（浅村）もいますし、好きに打たせてもらっているので思い切っていきました。