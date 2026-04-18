17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と五十嵐亮太氏が、9回一死までオリックス打線をノーヒットに抑えたソフトバンク・上沢直之について言及した。

上沢は8回までオリックス打線をノーヒットに抑え、ノーヒットノーランを目指しマウンドに上がった7−0の9回も先頭の渡部遼人を中飛に打ち取る。ここで迎えるは西川龍馬。上沢は西川に対し、1ボール2ストライクからカーブを3球連続でファウルにされると、7球目のストレートをセンター前に運ばれ、ノーヒットノーランを逃す。上沢はここで降板し、この日は8回1/3・134球を投げ、1被安打、9奪三振、2与四球、無失点で2勝目を手にした。

齊藤氏は「途中8回終わった時にやるなという感じで見ていたんですよね。だけど、難しいなという感じですよね。ファインプレーもあったし、乗り切れたなと思ったんですけど、さすが好打者西川ですよね。粘って粘ってヒットを打たれた。上沢も納得じゃないですか、西川に打たれたら」と話せば、五十嵐氏は「全体的にカーブをうまく使いながらバッターを抑えていったんですけど、最後の打たれたシーンは3球続けてカーブを投げて、粘られて、真っ直ぐしかないなというところで、真っ直ぐを捉えられた。上沢の表情を見てもわかるんですけど、ちょっとやられてしまったなと。本当にいいピッチングだったので、またこういったチャンスがあるんじゃないかなと思います」と振り返った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』