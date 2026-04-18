4月18日までに、日本の元女子バレーボール選手の古賀紗理那が自身のInstagramのストーリーズを更新。そこに、元日本女子卓球選手の福原愛が登場。イメチェンした姿が大きな話題となっている。

古賀のストーリーズでは、《今日はじめましてでした福原愛さんとってもお綺麗で興味深いお話ありがとうございました◎》とコメントを綴り、福原とのツーショットを公開した。

「2人は、東京ビッグサイトで4月15日から17日まで開かれたプロスポーツやトップリーグ、協会などが日本中から来場する展示会『スポーツチーム・アスリート向け総合展2027』にゲスト出演。勝利と成長を両立させるチーム作りと題して、トップアスリート同士で“リーダーシップの本質”について対談したのです」（スポーツ紙）

投稿に添えられた写真には、長身の古賀の隣でばっさりと髪をボブにカットした福原が立っている。グレーのワンピースとともに、スッキリした髪型が清楚な雰囲気を醸し出している。

「福原さんは、2024年8月末から9月頭にかけてTikTokアカウントを開設。ダンスや料理動画の投稿を開始していましたが、当時は胸あたりまで伸びたロング髪が印象的でした。しかし、2025年4月から更新がストップ。福原さんの近影を見るのはかなり久しぶりとなり、当時よりもかなり落ち着いた印象を受けます」（芸能プロ関係者）

穏やかな印象の福原。そんなビジュアルの変化に、前出の芸能プロ関係者はここ最近の彼女の環境の変化をあげた。

「福原さんは2025年12月、一般男性と再婚。さらに妊娠中であることを公表しました。その後2026年4月17日には、オフィシャルサイトで《おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております》と出産したことを報告したばかり。《今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます》と今後への決意を語っていたのです」

無事に出産を迎え、新たな生活に向けて心機一転。スッキリしたイメチェンとなったようだ。とはいえ、今後の活動は簡単なものではない。

「福原さんは、2016年9月に台湾の卓球選手の江宏傑（ジャン・ホンジェ）さんと一度結婚。長女と長男の2児をもうけましたが、2021年に離婚しました。その後、長男の親権をめぐって2人は対立し、2022年には福原さんによる長男の日本への連れ去り行為も問題化しました。結局、長い裁判の末に2024年3月に和解。今は共同親権の形を取りながら子どもたちは江氏とともに台湾で暮らしています。ただ、裁判闘争の代償は重いもので、かつての国民的スターの地位を失ってしまったといえます。卓球界のレジェンドであることは間違いないですが、芸能界での活動はまだ難しそうです」（前出・芸能プロ関係者）

今度こそ、幸せな生活が続くことを願いたいが……。