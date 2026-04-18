大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演中の女優の吉岡里帆さん（33）が16日までにインスタグラムを更新。自身が出演する日清食品「どん兵衛」のCM「帰ってきたどんぎつね 篇」のオフショットを披露しています。



【写真】かわいい。。。2018年に公開された吉岡里帆さん「どんぎつね」写真集

吉岡さんは、「これからどんなストーリーが見たい？」とコメントし、写真をアップ。写真では、黒のノースリーブワンピースを身につけ、耳としっぽのアクセサリーでCMキャラクター「どんぎつね」の姿となった吉岡さんが、大量の鰹節に埋もれながら寝転がっている様子などが見られます。



SNSでは、「やっぱりコレだよね」「どんぎつねにゾッコン」「どん兵衛のCMは、やっぱり里帆さんでしょう」「どんぎつねさん復活嬉しすぎる！」「今年は沢山、どん兵衛を買います」「里帆様、可愛すぎます！！！」「大人の魅力溢れるどんぎつねさんのストーリーみてみたいです！」などのコメントがありました。



どんぎつねのCMは2017年に登場。吉岡さんの「どんぎつね」が星野源さんふんする「孤独な男」の元にやってきた―という設定でコミカルな会話劇が話題になりました。新CMは、22年2月より放映されたCMシリーズ「さよなら、どんぎつね篇」以来、約4年ぶりの復活となります。