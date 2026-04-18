「レギュラーから外れたら退団は不可避」日本代表落選の28歳MF、クラブでも放出の危機「長年にわたって主役だったが…」
旗手怜央はセルティックに加入してから、すぐに中盤の欠かせない主力となった。だが、今季はその立場が揺らいでいる。シーズン後の去就をめぐる報道も後を絶たないのは周知のとおりだ。
直近も宿敵レンジャーズとのビッグマッチではパフォーマンスに賛辞が寄せられた。だが、シーズンを通じた安定感、浮き沈みの多さに疑問や批判の声も少なくない。
チームも黄金期だった近年の強さを失い、監督交代を繰り返した。巻き返しを期す来季に向けた補強は必須だ。その候補のひとりとして、ハイバーニアンのミゲル・チャイワがあがっている。
『Football Insider』は４月16日、そのチャイワの獲得が実現したら、「ハタテのセルティック退団は確かになる」と報じた。
同メディアは「長年にわたって主役だったが、ハタテのセルティックでの時間は終わりを迎えつつあるようだ」と伝えている。
「直近ではパフォーマンスの低下からほかの選手たちが起用され、彼が定期的に外されるようにもなった。アルネ・エンゲルスが負傷から復帰し、シーズン終盤に臨むうえで、彼の出場時間はさらに減る可能性がある」
「（チャウワが）加入となれば、ハタテはポジション争いで数人の後塵を拝すことになり、レギュラーから外れるかもしれない。その結果、夏の退団は不可避となる。契約が残り２年で、更新の兆しもないなかではなおさらだ」
調子が良い日の旗手はチーム有数のタレントとして評価されている。だが、加入から４年が経ち、度重なる監督交代を経て、絶対的な存在でなくなっていることも確かだ。
日本代表からも昨年の３月以降は落選が続いている28歳は、今季がグラスゴーでのラストイヤーとなるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
直近も宿敵レンジャーズとのビッグマッチではパフォーマンスに賛辞が寄せられた。だが、シーズンを通じた安定感、浮き沈みの多さに疑問や批判の声も少なくない。
チームも黄金期だった近年の強さを失い、監督交代を繰り返した。巻き返しを期す来季に向けた補強は必須だ。その候補のひとりとして、ハイバーニアンのミゲル・チャイワがあがっている。
同メディアは「長年にわたって主役だったが、ハタテのセルティックでの時間は終わりを迎えつつあるようだ」と伝えている。
「直近ではパフォーマンスの低下からほかの選手たちが起用され、彼が定期的に外されるようにもなった。アルネ・エンゲルスが負傷から復帰し、シーズン終盤に臨むうえで、彼の出場時間はさらに減る可能性がある」
「（チャウワが）加入となれば、ハタテはポジション争いで数人の後塵を拝すことになり、レギュラーから外れるかもしれない。その結果、夏の退団は不可避となる。契約が残り２年で、更新の兆しもないなかではなおさらだ」
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