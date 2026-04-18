乃木坂46遠藤さくら、ランウェイトップでの“キス顔”に会場悶絶「ドキッとした」「天才的すぎる」花柄ワンピで春全開【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46の遠藤さくらが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】会場沸かせた人気乃木坂メンバー
清楚な花柄プリントワンピースに春らしいバターイエローカラーのカーディガンを合わせて登場した遠藤。ランウェイトップでは、白いバッグを手にキスする可愛らしい仕草を見せていた。
SNSでは「悶絶級の可愛さ」「ドキッとした」「スタイリングも仕草も天才的すぎる」と反響が寄せられている。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆遠藤さくら、ランウェイトップでの“キス顔”披露
清楚な花柄プリントワンピースに春らしいバターイエローカラーのカーディガンを合わせて登場した遠藤。ランウェイトップでは、白いバッグを手にキスする可愛らしい仕草を見せていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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