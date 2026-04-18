井川遥、長女＆長男が激怒した“失敗”を告白「勘違いが多くて…」
俳優の井川遥が、16日放送のTBSのバラエティ番組『サンド屋台』第4弾に出演。「頭から離れないトラウマ」として、ハロウィンで起きた失敗エピソードを明かした。
【写真】豪華出演者ずらり！岡田将生、井川遥、サンドウィッチマン、向井康二ら
冒頭、サンドウィッチマンから過去に共演していたと勘違いしていたと暴露された井川は、普段から勘違いが多いという。ハロウィンの日に、自身の子どもたちにハロウィンメイクを施し、知人宅を訪ねた。インターホン鳴らすと、「え？」というリアクション。井川は「まさか…と思ったら、『1週間後だよ…』って」と日にち間違いで恥をかいたと明かした。井川は「子ども2人とも許さない！ってなって。二度とさせてくれなくなりました」と苦笑いしていた。
井川は2006年11月22日の“いい夫婦の日”に、ファッションデザイナー・松本与氏と結婚。09年6月に長女、12年7月に長男を出産した。現在は2児の母として子育てに励みながら、俳優としても活動を続けている。
本番組は、MC・サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、ゲストがおすすめのグルメを持ち寄り、おもしろいエピソードを話した人だけが食べられる、“箸もトークも進む”グルメトークバラエティ。ゲストには井川のほか、岡田将生、Snow Man・向井康二、野々村友紀子、ぱーてぃーちゃん・信子、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が登場。豪華ゲストのあらゆるエピソードをサンドウィッチマンが掘り下げた。
【写真】豪華出演者ずらり！岡田将生、井川遥、サンドウィッチマン、向井康二ら
冒頭、サンドウィッチマンから過去に共演していたと勘違いしていたと暴露された井川は、普段から勘違いが多いという。ハロウィンの日に、自身の子どもたちにハロウィンメイクを施し、知人宅を訪ねた。インターホン鳴らすと、「え？」というリアクション。井川は「まさか…と思ったら、『1週間後だよ…』って」と日にち間違いで恥をかいたと明かした。井川は「子ども2人とも許さない！ってなって。二度とさせてくれなくなりました」と苦笑いしていた。
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