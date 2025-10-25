10月24日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で、Snow Man向井康二が特技のタイ語についてイジられる場面があり、物議を醸している。芸能記者が語る。「この日はSnow Manが忍者『スノスケ』に扮して、過酷な試練に挑む企画『スノスケVSワルスケ』がおこなわれました。ここで、ゲーム敗北後のお仕置き企画として、突然、3人の町娘役の女性たちが登場し、彼女たちから暴露されたのが、向井のタイ語に関する指摘でした