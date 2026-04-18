

志尊淳＆仁村紗和（C）日本テレビ

日本テレビ系の日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の第2話が、19日よる10時30分から放送される。韓国財閥の跡取りから一転、全てを失い日本へ渡った主人公・ミンソク（志尊淳）が、一人の女性との出会いを通じて再起を誓う波瀾万丈の物語が動き出す。

【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第２話場面カット

韓国有数の財閥『ファングムホテルグループ』の後継者だったキム・ミンソク（日本名：青木照）は、養父の死後、信じていた家族の裏切りにより社長の座を追われる。韓国を追い出されるようにして23年ぶりに来日した彼は、孤独の中で小さな診療所の医師・河瀬桃子（仁村紗和）や「こども食堂」の児童たちの優しさに触れ、押し殺していた感情を溢れさせる。

第2話の鍵となるのは、ドラマのタイトルでもある「10回切って倒れない木はない」という言葉だ。これは「どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功する」という韓国のことわざである。

絶望するミンソクに対し、桃子が「私、ずっと大切にしてる言葉があって」とこの言葉を口にする。驚くことに、それはミンソクが幼い頃に実父・優（田辺誠一）から教わった言葉だった。さらにミンソクには、23年前に父親を亡くして泣いていた少女に同じ言葉を教えた記憶があった。目の前の桃子こそが、あの時の少女ではないか――。過去の記憶が重なり、ミンソクの中で何かが変わり始める。

桃子から勇気と居場所をもらったミンソクは、左遷先のホテルで自らベルマンとしての仕事を志願する。「僕はまだ、10回切っていない。もう一度、ここから始める」と、どん底からの再起を決意するミンソク。

しかし、運命の糸が絡み合う中、23年前の記憶を辿る先に待ち受けていたのは、思いも寄らない結末だった。国の壁を越え、23年の時を超えて惹かれ合う二人に、さらなる過酷な試練が降りかかる。

秋元康が企画を手掛ける本作は、志尊淳、仁村紗和のほか、京本大我、長濱ねる、田辺誠一らキャストが集結。AIによる主題歌「It’s You」が彩る、波瀾万丈の純愛ラブストーリー。