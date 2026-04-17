警察システムで知人女性の交際相手を調べ「別れないとどうなるか」と脅すなどしたか　30代警察官を書類送検　山梨

知人女性の交際相手の男性の個人情報を警察のシステムを使って不正に入手して脅したとして、山梨県警の巡査長が17日、書類送検されました。

男性巡査長（30代）は、2026年1月、好意を寄せていた知人女性の交際相手の男性の個人情報を警察の情報システムを使って不正に入手し、男性の自宅を訪れたほか、2月には複数回、男性に電話をかけて「車確認。壊れていると思うよ」「今日中に別れないとどうなるかな」と脅すなどした疑いが持たれています。

男性からの被害申告で発覚したもので、巡査長は「間違いありません。被害者に対して大変申し訳ない」と容疑を認めています。

（容疑：強要未遂、 ストーカー規制法違反、 個人情報保護法違反）

山梨県警は巡査長を停職6カ月の懲戒処分とし、巡査長は依願退職しました。

このほか、山梨県警では勤務中に同僚の女性を複数回盗撮したとして50代の警視がストーカー規制法違反で17日、書類送検されました。

警視は減給6カ月（100分の10）の懲戒処分を受け、依願退職しています。

（フジテレビ社会部）