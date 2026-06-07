かつてはセルティックの中盤に欠かせない存在だった。だが、旗手怜央はこの夏でクラブを去るかもしれないと言われている。 川崎フロンターレから移籍して以降、中盤の“マエストロ”として活躍し、不動のレギュラーだった旗手。だが、成績低迷と度重なる監督交代で混迷した2024-25シーズンは、自身もたびたび精彩を欠き、マーティン・オニール監督の下でシーズン途中から出場機会が減少した。 前田大然の活躍もあ