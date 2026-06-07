日々の食事のなかで、私たちが無意識に摂ってしまっている油があることはご存じだろうか。脂質の摂取量を考えるとき、この「見えない油」と「見える油」という視点が大切だというのは、日々の食生活を整えるコツを多数収録した『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で、管理栄養士の星穂奈美さん。上手な脂質（油）の摂り方とともに、解説してもらった。意外と多い「見えない油」「見える油」とは