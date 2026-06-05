5日午後11時30分ごろ、長野県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県中部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、長野県の茅野市です。【各地の震度詳細】■震度3□長野県茅野市■震度2□長野県諏訪市下諏訪町原村伊那市辰野町箕輪町□山