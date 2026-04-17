こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した輝線星雲「干潟星雲」（Lagoon Nebula、M8）のクローズアップ。いて座の方向、地球から約4000光年先にあります。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した輝線星雲「干潟星雲（M8）」（可視光線データ使用バージョン）（Credit: NASA, ESA, STScI）】

輝線星雲とは、若い大質量星から放射された紫外線によって水素ガスが電離し、光を放っている星雲のこと。電離水素領域（HII領域）とも呼ばれています。ガスと塵（ダスト）が集まった雲から新たな星が生み出されていることから、星形成領域とも呼ばれます。

ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によると、干潟星雲は幅55光年にもおよぶ広大な星形成領域です。地球からの見かけの大きさは満月の視直径の3倍ほどもあり、条件の整った暗い夜空であれば肉眼でも観察することができます。

巨大な若い星が輝くダイナミックな環境

この画像は、そんな広大な干潟星雲の中心部分、幅約4光年ほどの領域を捉えたものです。「干潟」という言葉から連想する穏やかそうなイメージとは対照的に、ここではガスと塵が入り乱れるダイナミックな環境で、高温の星から吹き出した恒星風としてガスが流れ、渦巻く煙突のような構造もみられます。

画像の中央付近、暗い雲に囲まれてひときわ明るく輝いているのは、「Herschel 36（ハーシェル36）」と呼ばれる大質量星です。年齢約100万年と若いこの星は、太陽の約20万倍という明るさで輝いています。Herschel 36が放出する強力な紫外線は周囲のガスを電離させ、恒星風はガスを吹き飛ばして幻想的な構造を作り出しています。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「WFC3（広視野カメラ3）」で取得したデータを使って作成されたもので、HSTの打ち上げ28周年記念画像としてESAやNASA（アメリカ航空宇宙局）などから2018年4月19日付で公開されました。紹介したのは可視光線のデータを使用したバージョンで、この他にも赤外線のデータを使用したバージョンも公開されています。

本記事は2019年7月28日公開の記事を再構成したものです。

関連画像・映像

【▲ HST（ハッブル宇宙望遠鏡）が観測した輝線星雲「干潟星雲（M8）」（赤外線データ使用バージョン）（Credit: NASA, ESA, STScI）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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