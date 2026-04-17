新日本プロレスリング代表取締役社長の棚橋弘至（49）が4月10日に自身のXを更新し、ABCテレビ「news おかえり」出演時のオフショットを公開した。棚橋は2026年1月4日に現役を引退しており、この日は番組出演への感謝をつづるとともに、スタジオで撮影した1枚を投稿。偶数週の金曜日にレギュラーコメンテーターを務めることも伝えられている。

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公開された写真では、棚橋が白いTシャツに柄入りのジャケットを合わせ、「news おかえり」の大型パネルの横で笑顔を見せている。右手でポーズを決めた立ち姿は現役時代とはまた違う柔らかな雰囲気もあり、引退後の近影として目を引くカットになっている。

【画像】パネル前でポーズを決める棚橋（画像は棚橋弘至公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「あのう、社長 お丸くなられましたか？」「社長！これは、やばいです。この角度だと余計なのかもしれませんが、年齢的にも良くないこともありますので。お気をつけを。」「昨日見たけど一瞬誰か分からなかったなぁ」「パンパンの社長も愛らしいけど、コメンテーターやるなら少しだけシュッとしといた方が長くオファーもらえますよ！」といった驚き交じりの声が寄せられている。