【NEOGEO AES+】 発売日：11月12日予定 価格：32,800円 【NEOGEO AES+ Anniversary Edition】 発売日：11月12日予定 価格：49,800円

PLAIONはSNKと協業し、家庭用ゲーム機「NEOGEO AES+」を11月12日に発売する。価格は32,800円。

家庭用ゲーム機「NEOGEO AES（Advanced Entertainment System）」を現代向けに復活させた新ハード「NEOGEO AES+」。本機では、見た目、操作感のすべてが当時の記憶のまま蘇るアーケード体験が実現されるという。「メタルスラッグ」や「ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002」といった名作タイトルのカートリッジが同時に発売されるほか、オリジナルの「NEOGEO AES」用ROMカートリッジとの完全互換に対応している。

本日4月17日に発表された「NEOGEO AES+」は、同日18時より各種ECサイトで予約が開始された。本稿では、現時点で確認できた「NEOGEO AES+」の予約情報をまとめて紹介する。本機の購入を考えている方は参考にしてほしい。

なお、本稿で紹介したECサイト以外でも今後予約受付が始まる可能性があるため、あわせてチェックしておきたい。

PLAION REPLAI

【NEOGEO AES+ Announce Trailer [JPN-CERO]】

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