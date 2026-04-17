この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて、「【将来の不安】中２で不登校。サッカーもやめた息子に、親はどう関わるべき？」と題した動画を公開した。動画では、中学生の不登校において、親が見守るべきか促すべきかの判断基準は「子どもの気力」にあると結論づけている。



道山氏はまず、中学2年生の男子生徒を持つ親からの「不登校になり、続けていたサッカーもやめてしまった。見守ろうと決めたものの、高校受験も迫っており通信教育を始めようか迷っている」という相談内容を紹介。受験を控える中での親の焦りに理解を示しつつも、不登校の解決に向けて最初に行うべきは「子どもの気力をチェックすること」だと定義した。



気力がある状態であれば、通信教育などの学習を促すことも可能だが、気力がない状態で無理に学校へ行かせたり勉強させたりすると、かえって気力を奪い、不登校が長期化してしまうという。気力の有無は、「朝起きられるか」「友達と遊ぶ元気があるか」といった普段の様子から判断できると説明。相談者のケースでは、長年続けていたサッカーもやめてしまっていることから、道山氏は「気力がない状態」である可能性が高いと分析した。



気力がない場合の対策として、道山氏は「今はエネルギーを貯める時期だと割り切る」ことの重要性を強調する。「無理やり頑張らせるといつまでも気力が戻らず、結果的に解決が遅くなる」と語り、子どもが安心できる家庭環境の構築や、不安な気持ちを吐き出させるサポートが優先されるべきだと述べた。



その後、子どもから「そろそろ学校へ行った方がいいかな」「もう一度サッカーをやりたい」といった前向きな言葉が出始めたら、気力が溜まってきたサインだと指摘する。その段階になって初めて、子どもがストレスを感じない範囲で少しずつ外の世界へ戻るサポートを始めるべきだと締めくくった。不登校解決の第一歩は、親の焦りを手放し、子どもの心のエネルギー充電に徹することであると学べる内容となっている。