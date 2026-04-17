ブランド史上最高峰「Anker Prime」シリーズ【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

年々、世界中で需要が増え続けているモバイル充電器。その中でも5年連続で世界No.1モバイル充電ブランドに認定（※）されたのがAnker。その最高峰の「Anker Prime」シリーズの最新機種を見ていこう。

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米国や日本、ヨーロッパを中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るグローバルブランドであるAnkerグループ。特にモバイル充電器の分野では常に人気上位を占めている。なかでも、高出力、超大容量とコンパクトさを兼ね備えるのが「Anker Prime」シリーズだ。

「『Anker Prime』シリーズは複数の機器を同時に充電できる利便性やコンパクト設計も評価いただいています。出張や外出先での作業が多いビジネスパーソンから、高いパフォーマンスが求められるクリエイターまで役立つ性能です」（アンカー・ジャパン広報）

モバイル充電器選びは、使うデジタル機器や目的、用途によって大きく変わってくるもの。Ankerは多様な容量と出力モデルのラインナップを揃え、選択肢が広いので自分に合ったモデルを選ぶことができるのだ。急速充電が可能なところも日常使いでの信頼性を高めており、人気の要因のひとつとなっている。

■だから売れ続けている！

Anker史上最高峰の充電シリーズである「Anker Prime」は、Ankerにおける最先端の充電テクノロジーを搭載し、高い機能性だけでなく安全性を兼ね備えている点が特徴で、幅広いお客様に選んでいただいています。

アンカー・ジャパン

広報

モバイル充電ブランド「Anker」をはじめ、オーディオやスマートホームなどの領域で複数ブランドを展開し、世界100カ国以上で製品を提供するAnkerグループの日本法人。

※出典：ユーロモニターインターナショナル／2020-2024年の小売販売額ベース、2025年6月に実施された調査に基づく。モバイル充電ブランドは、小売売上の75％以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。

■これ1台でスマホを約4回充電可能！

「Anker Prime Power Bank（20100mAh, 220W）」（1万9990円）

スマートフォンを約4回充電できる20100mAhの大容量に加え、合計最大220W出力でノートPC2台への同時充電にも対応。コンパクトながらパワフルな設計で、出張や旅行など長時間の外出でも、これ1台あれば安心して使えるモバイルバッテリー。

「Anker Prime Charger（160W, 3 Ports）」（1万6990円）

Anker独自の「GaNPrime 2.0」と「PowerIQ 5.0」を搭載し、約65×52×35mmのボディサイズに単ポート最大で140W出力という、世界最小クラスの設計を実現。スマホからノートPCまで、機器に合わせた充電ができる。

「Anker Prime ドッキングステーション（14-in-1, 8K,Thunderbolt 5）」（4万9990円）

Thunderbolt 5に対応し、最大120Gbpsの超高速データ転送や8K映像出力、ノートPCの急速充電まで1台で実現。14ポート搭載で大きなデータを快適環境で作業する人向き。

■GP指名買い

「Anker Prime Wireless Charging Station （3-in-1, MagGo,AirCool, Dock Stand）」（2万4990円）

スマートフォンやAppleWatch、ワイヤレスイヤホンの3台を、冷却ファンとペルチェ素子による温度管理で発熱を抑えながら、同時にワイヤレス充電できる。

>> 特集【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号27ページの記事をもとに構成しています

＜文／松尾直俊＞

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