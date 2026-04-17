『アニサマ』第2弾出演アーティスト発表 謎のシルエット写真公開！当日に正体明かされる
世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026」（7月10日〜12日 幕張メッセ）の第2弾出演アーティストが発表された。今年は、さいたまスーパーアリーナの大規模改修工事に伴い会場を幕張メッセに移し、開催も例年より1ヶ月以上早い7月に開催される。
【写真】その人も出るの！？『アニサマ2026』出演アーティストまとめ
7月10日(金)の出演は、「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」要楽奈役、「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」ハロナ・ウォーカー役などを務めるほか、音楽活動も積極的に展開する青木陽菜がソロアーティストとしてアニサマ初出演。もう1組は、デビュー20周年を迎え、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」主題歌で大きな話題を呼んでいるMay'nが昨年に続き11回目の登場。
7月11日(土)の出演は、4月から放送のTVアニメ「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」のOPテーマを担当し、声優アーティストとして注目度を高めている前島亜美がソロアーティストとしてアニサマ初出演。もう1組は、今回の発表でシルエット写真が公開となったSecret。当日に明かされるアーティストの正体に注目が集まる。
7月12日(日)の出演は、関連動画の総再生回数が25億回を超えるクリエイターユニットHoneyWorksと、HanonとKotohaの女性ユニット・ハコニワリリィからなるHoneyWorks feat. ハコニワリリィがアニサマ初出演する。
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
昨年はさいたまスーパーアリーナにて行われ、3日間合計で公演15時間、参加アーティスト数50組116人、計181曲披露され、アニサマ史上最多となる8万7000人の観客を動員。開催20回目のアニバーサリーとして、藍井エイル、TRUE、オーイシマサヨシ、JAM Project、GRANRODEO 、TrySail、宮野真守、FLOW、森口博子、Ave Mujica、angela、水樹奈々、米倉千尋、氷川きよし、LiSAらが参加し、会場を盛り上げていた。
■7月10日(金)出演：
蒼井翔太/青木陽菜/angela/内田真礼/岡咲美保/岸田教団＆THE明星ロケッツ/東山奈央/fripSide/MADKID/May'n/RAISE A SUILEN 他
■7月12日(土)出演：
石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/TrySail/前島亜美/MYTH & ROID/Secret 他
■7月13日(日)出演：
愛美/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/仲村宗悟/HoneyWorks feat. ハコニワリリィ/ReoNa 他
（C）Animelo Summer Live 2026
【写真】その人も出るの！？『アニサマ2026』出演アーティストまとめ
7月10日(金)の出演は、「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」要楽奈役、「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」ハロナ・ウォーカー役などを務めるほか、音楽活動も積極的に展開する青木陽菜がソロアーティストとしてアニサマ初出演。もう1組は、デビュー20周年を迎え、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」主題歌で大きな話題を呼んでいるMay'nが昨年に続き11回目の登場。
7月12日(日)の出演は、関連動画の総再生回数が25億回を超えるクリエイターユニットHoneyWorksと、HanonとKotohaの女性ユニット・ハコニワリリィからなるHoneyWorks feat. ハコニワリリィがアニサマ初出演する。
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
昨年はさいたまスーパーアリーナにて行われ、3日間合計で公演15時間、参加アーティスト数50組116人、計181曲披露され、アニサマ史上最多となる8万7000人の観客を動員。開催20回目のアニバーサリーとして、藍井エイル、TRUE、オーイシマサヨシ、JAM Project、GRANRODEO 、TrySail、宮野真守、FLOW、森口博子、Ave Mujica、angela、水樹奈々、米倉千尋、氷川きよし、LiSAらが参加し、会場を盛り上げていた。
■7月10日(金)出演：
蒼井翔太/青木陽菜/angela/内田真礼/岡咲美保/岸田教団＆THE明星ロケッツ/東山奈央/fripSide/MADKID/May'n/RAISE A SUILEN 他
■7月12日(土)出演：
石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/TrySail/前島亜美/MYTH & ROID/Secret 他
■7月13日(日)出演：
愛美/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/仲村宗悟/HoneyWorks feat. ハコニワリリィ/ReoNa 他
（C）Animelo Summer Live 2026
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