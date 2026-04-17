『FF7』まさかの新作ボードゲーム発売決定 神羅ビル崩さずクラウド登らせればクリア
スクウェア・エニックスは17日、新作ボードゲーム「ファイナルファンタジーVII神羅ビルを登れ」を11月6日に発売することを発表した。株式会社アークライトと共同開発し、同社が販売する人気ボードゲーム「キャットと塔」のゲームルールをベースに、『ファイナルファンタジーVII』の世界観を織り交ぜた協力バランスボードゲームとなっている。
【画像】絵柄かわいい！ティファやエアリスも用意 『FF7』新作ボードゲームの木駒
このボードゲームは、カードの指示に従ってカベやユカを組み合わせて神羅ビルを構築、コマを配置していくことでゲームが進んでいく。高さの異なるカベの上にユカを重ねていくため、ビルは徐々に傾き、不安定に…。みんなで相談しながらバランスを保つことが、攻略のカギとなる。
さらに神羅ビルには、クラウドたちの行く手を阻む敵が次々と登場。ときには仲間の力を借りて敵を倒しながら、クラウドは頂上を目指していく。神羅ビルを崩さず、クラウドを8階まで登らせることができればゲームクリア。果たしてあなたは、宿敵セフィロスを打ち倒し、星の危機を救うことができるのか？
イラストは、「皆川史生・蛭田早智（スクウェア・エニックス）」による描きおろし。『ファイナルファンタジーVII』のキャラクターデザイン・ストーリー原案を手掛けた野村哲也が監修。主人公のクラウドを始め、ティファやエアリスといったおなじみの仲間たち、行く手を阻む敵キャラクターたちが、絵本のように可愛らしい木駒となって登場する。
■商品情報
平均プレイ時間：15〜30分プレイ人数：1〜5人
内容物
・ユカ：20枚・カベ：54枚・アクションカード：24枚・コマ（木製）：24個
・ルール説明書（日本語・英語・フランス語・ドイツ語）：各1枚※[カードサイズ：63×88mm]
価格：4400円
発売日：11月6日
【画像】絵柄かわいい！ティファやエアリスも用意 『FF7』新作ボードゲームの木駒
このボードゲームは、カードの指示に従ってカベやユカを組み合わせて神羅ビルを構築、コマを配置していくことでゲームが進んでいく。高さの異なるカベの上にユカを重ねていくため、ビルは徐々に傾き、不安定に…。みんなで相談しながらバランスを保つことが、攻略のカギとなる。
イラストは、「皆川史生・蛭田早智（スクウェア・エニックス）」による描きおろし。『ファイナルファンタジーVII』のキャラクターデザイン・ストーリー原案を手掛けた野村哲也が監修。主人公のクラウドを始め、ティファやエアリスといったおなじみの仲間たち、行く手を阻む敵キャラクターたちが、絵本のように可愛らしい木駒となって登場する。
■商品情報
平均プレイ時間：15〜30分プレイ人数：1〜5人
内容物
・ユカ：20枚・カベ：54枚・アクションカード：24枚・コマ（木製）：24個
・ルール説明書（日本語・英語・フランス語・ドイツ語）：各1枚※[カードサイズ：63×88mm]
価格：4400円
発売日：11月6日