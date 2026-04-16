18歳年下の日本人女性と結婚した、韓国の芸能人の過去発言が、物議を醸している。

「いまXで拡散されているのは、韓国で俳優として知られるシム・ヒョンタクさんの発言です。2023年、シムさんは18歳年下の日本人女性・サヤさんと結婚しています。サヤさんは日本の大企業で働いていたのですが、来日中のシムさんと仕事の場で出会い、シムさんが一目惚れ。猛アプローチの末にゴールインしたといいます。

結婚当時、サヤさんのアイドル級な美貌や、18歳差という“年の差国際婚”が、韓国内で話題を呼んでいました。日本でも、2025年4月放送の『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）で2人の馴れ初めエピソードが紹介されており、日韓で知られた夫婦といえますね」（芸能担当記者）

シムと言えば、“ドラえもんが好きすぎる俳優”として韓国では知られた存在。夫婦でバラエティ番組に出演する機会も多く、韓国内では知られたカップルだった。だが現在、2024年2月に放送されたバラエティ番組『最近の男ライフ-新郎授業』での一幕がXで切り抜かれ、炎上している。

夫婦は同番組で、日本出身タレントのカンナムと共演。カンナムは、五輪メダリストとして知られる元女子スピードスケート選手・李相花（イ・サンファ）氏を妻に持つことで知られる。

シムはサヤさんと「かなり激しくケンカする」と告白。するとカンナムは「サヤさんは日本での生活をすべて手放して韓国に来た。家では何も言ってはいけない」と注意。「（あなたは妻に）大声を出したことがないのか？ 本当？」と不思議そうに話すシムだったが、カンナムから「大惨事になるよ。何言ってるの」と呆れられる場面もあった。

また、過去のバラエティ番組では「韓国語が理解できない妻に不満がある」といった発言があったとも指摘され、X上ではあまりに身勝手な発言として、韓国人Xユーザーから批判が殺到。Xの翻訳を介し、日本人ユーザーも怒りをあらわにしている。

《そもそもこれさ、妻もいるし放送されるのに普通に話してるのが怖いよ…モラハラになるとも思ってない》

《言葉が分からないからイライラするのはあり得ない さやさんかわいそう》

当初、サヤさんはまだ韓国語がわからず、2人は翻訳機を通じて会話していた時期もあったという。だが、その後サヤさんは地道に勉強を重ね、現在は日常会話ができるレベルまで上達。いっぽう、シムは日本語がままならない様子をバラエティ番組で公開しており、両者の意識の違いにも批判が寄せられた。

「シムさんとサヤさんの間には、2025年に第一子が誕生しています。現在も子育てバラエティ番組にも出演するほか、家族のYouTubeチャンネルも開設され、韓国では人気の夫婦とみられていました。

しかし、今回の炎上では、シムさんと共演するサヤさんの顔つきが『悲しそう』『顔に生気がない』という指摘も続出。シムさんの“モラハラ疑惑”発言もあいまって、現在の結婚生活に対しても多くの心配を集めているようです」（同前）

過去の発言をきっかけに、心配が寄せられているサヤさんの胸中は……。