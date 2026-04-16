4月14日、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が自身のYouTubeチャンネル『粗品 Official Channel』を更新し、単独公演でのファンとのやり取りが話題を集めている。動画『太客が木村拓哉の大ファンやった/単独公演「電池の切れかけた蟹」より』では、木村拓哉のファンだという男性が粗品と会話を交わし、過去の“挨拶事件”をめぐる誤解の解消を訴えた。

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今回公開された映像は、2026年3月26日に行われた単独公演の一部。観客との交流コーナーで、粗品の“太客”と呼ばれる熱心なファンの男性が名乗り出て、「木村拓哉の誤解を解きたいです」と切り出したことから、会場の空気が一変した。

「粗品さんは2024年3月11日に配信した『1人賛否』の中で、『フジテレビ内で挨拶無視されてるんで』と発言。その後も動画内で、立ち止まって挨拶をしたにもかかわらず、頭からつま先まで1往復見て無視された経験を語り続けてきました。こうした発言は一部で木村さんへの批判を呼ぶ結果となっており、真偽や背景については本人の説明がないまま議論が続いている状態でした」（芸能ジャーナリスト、以下同）

この日の公演で発言した男性は、木村のファンでもあり、「嫉妬ではなく同族嫌悪のようなものではないか」と持論を展開。粗品との共通点として、ファンとの距離感や“認知芸”とも呼ばれる交流スタイルを挙げた。さらに男性は、木村が仕事で関わった人物や一般人の顔と名前を覚えていると語り、「それを証明するために僕が今テレビ業界で働いてるんですけど」と、自身の進路にまで影響を与えたことを明かした。

実際に男性は、過去にアルバムイベントで木村と会話した経験があり、将来的に仕事現場で再会した際に「頑張ったね」と声をかけてもらうことを約束したという。

これに対し粗品は「目標えぐいて」と驚きを見せつつ、「俺とも約束しとこうや」と応じ、自身とも仕事現場で再会した際の声かけを約束。終始笑いを交えながらも、互いのスタンスの共通点について語り合い、会場を盛り上げた。最終的に粗品は「ちょっと緩めるわ手をな」と発言し、木村に対する言及のトーンを和らげる姿勢を示した。

SNS上では、

《粗品とキムタクはややこしい事務所を辞めていないという共通点がある》

《粗品と会えるまで仕事続くといいな》

《自分の友達同士は友達であって欲しいという余計なお世話の塊》

など、賛否ある意見があげられている。

「今回の一件は、芸人とファン、さらに別の著名人をめぐる関係性が交錯するなかで、個人の体験や解釈の受け止められ方を浮き彫りにした事例といえます。木村さんはこれまで粗品さんに言及していませんが、今後2人が共演し、男性がスタッフとして関わる場面が実現する可能性も。もし実現すれば大きな注目を集めそうです」