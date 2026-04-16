4月27日から配信が予定されているNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の配信記念パーティーが14日に都内で開催された。会場に登場した出演陣の中でも、一際注目を集めたのは主演を務める戸田恵梨香だ。今回は、彼女が着用したドレスに関して波紋が広がっている。

会場には、生田斗真、伊藤沙莉、三浦透子のメインキャストとともに登場した戸田。大きなレッドカーペットが敷かれたナイトクラブをイメージした会場に合わせ、煌びやかに光るゴールドのロングドレスを着用していた。背中が大きく開いたセクシーなデザインで、盛大なパーティーに最適なスタイルを披露した。

その会場での様子は複数のメディアがSNSでアップ。戸田の美しさにうっとりしながらも、“意外”な部分に目をつけた人も。

「メディア『vois（ヴォイス）』のInstagramでは、レッドカーペットで客席に座る取材陣やファンに向かいピースサインをする戸田さんの後ろ姿が映っています。しかし、背中が大きく開いたドレスの左下の縁には、白い“商品タグ”が見えていました。戸田さんがノリノリで身体を揺らすと、その度にそのタグがピロピロ見えており、戸田さんの姿以上に視線がタグに集中していたのです」（芸能プロ関係者）

また、モデルプレスのInstagramにも同様の瞬間を別角度から撮影された動画が投稿された。こちらの動画でも、左腰あたりにタグが丸見えだ。コメント欄には、このような声も。

《タグ見えてて…勿体無い》

《タグって切れないの？それか中に縫うとか》

《タグは取っておかないと、ダサい》

今回の衣装についてファッション誌ライターはこう指摘する。

「パーティーのためというよりも戸田さんが演じた細木数子さんの波乱の人生や派手さを表現するためにゴールドドレスを着用したのでしょう。気合の入ったドレス姿でしたが、元々華奢な細身の戸田さんにとっては、ドレスのサイズが少し大きく見えます。そのため、身体とドレスの間に大きく隙間が出来てしまい、そこからタグが見えやすい状態になってしまったとも考えられます。

雑誌などの誌面であれば、見えない場所でサイズを調節する細工をすることもあります。しかし今回は、360度多方面から人の目が届くパーティという場。調整しづらい場面でもあり、タグが出てしまうこと自体も、想定外だったのかもしれません。スタイリストはかなり悔しい思いをしてしまいましたね」（前出・ファッション誌ライター）

これほど細かいポイントまでファンに注視されるのだから、人気女優は大変だ。