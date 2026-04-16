YOASOBIが、自身最大規模となる北米ツアー『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』を8月より開催する。

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北米ツアーは、8月4日のアメリカ ボストン公演を皮切りに、ブルックリン、ハミルトン、シアトル、オークランド、ロサンゼルスの全6都市で単独公演を行う。さらに、カナダ モントリオールの音楽フェス『OSHEAGA』、アメリカ シカゴの『Lollapalooza』への出演も予定されている。ツアーファイナルは、約2万人を収容するロサンゼルスのHollywood Bowlでの公演が決定。YOASOBI史上最大規模の海外公演となる。

また、ツアータイトル『NEVER ENDING STORIES』には、“小説を音楽にするユニット”としての原点に立ち返り、これまで紡いできた物語を北米へ届けるとともに、その先の未来へと繋げていくという想いが込められている。

単独公演のチケットは、現地時間4月21日15時よりCrunchyroll先行販売を開始。現地時間4月22日15時よりYOASOBIオフィシャル先行販売、現地時間4月23日15時よりTicketmaster.comにて一般発売が行われる。

さらに、英語版EP『E-SIDE 4』を4月24日に配信リリース。全編英語歌詞で構成された全9曲入りの作品となる。「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、新たに英語版として再録されたコーラスが印象的な「HEART BEAT」、最新楽曲「ADRENA」「BABY」などを収録する。ジャケット写真も公開されており、現在Pre-Saveも開始している。

なお、北米ツアーの開催に合わせて、アメリカからグッズ購入が可能となるオンラインストアもオープンした。

（文＝リアルサウンド編集部）