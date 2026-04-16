バーガーキング、企画続々 2種の“スモーキー”な新作4・17より限定販売＆『ハバネロチキンナゲット』が特別価格【詳細】
ビーケージャパンホールディングスが運営するバーガーキングは17日より、人気シリーズ“ビッグマウス”から、2つの新商品を期間限定で発売する。
【画像】ド迫力！うまみ詰まった新作2種ほか（商品一覧）
“ビッグマウス”は、直火焼きだからうまい、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す大人気シリーズ。新商品は『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』と『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2商品。
『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深い新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、スモーキーなおいしさを味わえる大型本格バーガーとなる。
『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる『オニオンリング』とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、ボリューム満点のダブルビーフバーガーとなる。
また、鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイスを使用したチキンパティをサンドした、本格的なおいしさの「スモーキーフライドチキン」から『スモークハウス スモーキーフライドチキン』を17日より、期間限定で新発売する。
『スモークハウス スモーキーフライドチキン』は、鶏むね一枚肉を使用した、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用した、外はサクサク、中はジューシーな本格的なおいしさのチキンパティに、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、本格チキンバーガーとなる。
さらにサイドメニュー『チキンナゲット』から、キレのある本格的な辛さがたまらない『ハバネロチキンナゲット』も17日より、期間限定で新発売する。
ジューシーな鶏むね肉に、バーガーキングが独自配合したハバネロ、ガーリック、レッドチリ、パプリカ、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、オニオンの7種類のスパイスを使用した、シャープで本格的な辛さがクセになる、直火焼きビーフの本格バーガーと相性抜群のチキンナゲットとなる。
大容量16ピースは、積み上げ価格940円のところ、特別価格として150円引きの790円で発売する。ソースはコク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」、やさしい甘さと酸味が特徴の「マスタードソース」の2種類から選ぶことができる。
【画像】ド迫力！うまみ詰まった新作2種ほか（商品一覧）
“ビッグマウス”は、直火焼きだからうまい、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す大人気シリーズ。新商品は『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』と『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2商品。
『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる『オニオンリング』とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、ボリューム満点のダブルビーフバーガーとなる。
また、鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイスを使用したチキンパティをサンドした、本格的なおいしさの「スモーキーフライドチキン」から『スモークハウス スモーキーフライドチキン』を17日より、期間限定で新発売する。
『スモークハウス スモーキーフライドチキン』は、鶏むね一枚肉を使用した、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用した、外はサクサク、中はジューシーな本格的なおいしさのチキンパティに、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、本格チキンバーガーとなる。
さらにサイドメニュー『チキンナゲット』から、キレのある本格的な辛さがたまらない『ハバネロチキンナゲット』も17日より、期間限定で新発売する。
ジューシーな鶏むね肉に、バーガーキングが独自配合したハバネロ、ガーリック、レッドチリ、パプリカ、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、オニオンの7種類のスパイスを使用した、シャープで本格的な辛さがクセになる、直火焼きビーフの本格バーガーと相性抜群のチキンナゲットとなる。
大容量16ピースは、積み上げ価格940円のところ、特別価格として150円引きの790円で発売する。ソースはコク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」、やさしい甘さと酸味が特徴の「マスタードソース」の2種類から選ぶことができる。